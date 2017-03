Bị đánh giập sụn nhưng chưa rõ thủ phạm

Khoảng 20 giờ ngày 8-7, anh có chạy xe gắn máy trên đường Tân Hương hướng từ đường Bình Long tới chợ Tân Hương nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi anh đến ngã ba Tân Hương - Tân Quý (phường Tân Quý, quận Tân Phú), lực lượng dân phòng gác tại đây đã yêu cầu anh dừng xe. Tuy có nghe tiếng còi nhưng do đang đà chạy nhanh nên anh Toàn phải chạy thêm khoảng 10 m nữa mới dừng xe. Vừa bước xuống xe, anh bị một dân phòng dùng gậy ma trắc đánh vào đầu khiến anh choáng váng té xuống đường. Thấy máu ra nhiều, người đánh anh đã bỏ đi. Sau đó, anh Toàn được đưa đến Trung tâm Y tế dự phòng quận Bình Tân để cấp cứu. Theo kết quả khám chữa bệnh thì anh bị giập sụn dưới vành tai và phải khâu hai lớp.

Trao đổi với phóng viên sáng 9-7, trung tá Nguyễn Văn Tiềm, Trưởng Công an phường Tân Quý, cho biết do vụ việc mới xảy ra nên công an phường chưa rõ thực hư. Sắp tới, công an phường sẽ mời anh Toàn đến làm việc. Nếu có việc một dân phòng đánh anh thì công an phường sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Đây là hành động mang tính côn đồ, coi thường tính mạng người khác. Mong rằng lãnh đạo công an Phường Tân Quý, Quận Tân Phú khai trừ anh này ra khỏi tổ dân phòng. Buộc anh phải chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.