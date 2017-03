Bị đánh khi đi thu tiền bảo trợ xã hội

Bà Huỳnh Kim Ánh (ngụ 47/7A4 Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, TP.HCM) là tổ trưởng tổ dân phố 46, khu phố 3, phường 14, quận 6. Hơn 10 giờ ngày 25-7, bà Ánh có đến dãy nhà trọ cho thuê của ông Huỳnh Phúc Dinh (ngụ cùng tổ) để thu tiền quỹ bảo trợ xã hội là 40.000 đồng/năm/hộ. Ông Dinh không đóng với lý do đã đóng tiền cho Công an phường 14 rồi.

Bà Ánh không chấp nhận bởi lẽ công an phường chỉ thu tiền an ninh quốc phòng đối với những hộ kinh doanh; tổ trưởng thu tiền những hộ dân còn lại và thu luôn tiền bảo trợ xã hội. Thế là hai bên lời qua tiếng lại... “Sau đó, ông Dinh đã đánh vào mặt tôi hai cái. Tôi choáng váng, chưa kịp định thần thì ông ấy tiếp tục đánh vào người tôi” - bà Ánh kể lại.

Theo chẩn đoán của bệnh viện và kết quả giám định pháp y, bà Ánh đã bị đánh gãy xương cánh mũi phải và gãy xương chính mũi; tỷ lệ thương tật là 12%. “Giờ đây, khuôn mặt của tôi đã bị biến dạng, chỗ xương gãy vẫn còn ê ẩm và đầu thường hay đau nhức. Nhưng hơn ba tháng nay vụ việc vẫn chưa được cơ quan chức năng xử lý” - bà Ánh phản ánh.

Làm việc với phóng viên, ông Đinh Văn Yêm, Phó Công an phường 14, cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường đã tổ chức lấy lời khai của hai bên, của cả nhân chứng rồi lập hồ sơ ban đầu chuyển lên cơ quan điều tra công an quận để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền”.

Ông Ngô Văn Thêm, Phó Công an quận 6, cho biết thêm: “Khi tiếp nhận hồ sơ, công an quận đã vào cuộc ngay. Tại thời điểm này, điều tra viên cũng đã đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hiện chúng tôi đang cân nhắc đây là hành vi chống người thi hành công vụ hay là cố ý gây thương tích. Chúng tôi sẽ họp với VKS quận để thống nhất quan điểm định tội danh rồi sẽ làm các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định”.

