Bị đánh nhập viện vì… xây nhà hợp pháp

Bà Phạm Thị Huệ (ngụ tổ 9, khối phố Phương Hòa Nam, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM: Mẹ bà là bà Đặng Thị Bè (96 tuổi, ngụ thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) có hoàn cảnh khó khăn nên được tổ đoàn kết xã giúp đỡ 3 triệu đồng để xóa nhà tạm vào năm 2006. Bà vay mượn thêm một số tiền để xây dựng một căn nhà nhỏ cho mẹ mình ở. Tuy nhiên, vài ngày sau đó chính quyền xã Tam Thăng cho rằng việc xây dựng như vậy là trái phép nên buộc dừng và buộc bà Bè ký vào biên bản vi phạm hành chính.

“Khi đó chính quyền đem đến một bản trích lục đất đứng tên TTĐ và một bản đồ đất đai buộc mẹ tôi ký vào biên bản vi phạm xây nhà trái phép. Lúc đó mẹ tôi không ký vì không rõ bản đồ đất đai như thế nào. Sau đó xã đã đình chỉ việc xây dựng của gia đình tôi 10 ngày. 10 ngày sau chính quyền xã Tam Thăng có gửi giấy mời gia đình tôi đến và nói đại ý là do sơ suất của cán bộ nên cho phép tiếp tục xây nhà” - bà Huệ nói.



Bà Bè cùng con gái trong căn nhà của mình. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn vào chiều 19-10-2016, khi bà đưa mẹ về nhà thì lúc này có hai mẹ con bà TTĐ cùng một thanh niên đến nhà hăm dọa hai mẹ con và đánh vào người bà. Sau khi bị đánh, bà phải nhập viện để chữa trị trong khi hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, chồng bà cũng vừa mất trước đó.

Quá bức xúc vì liên tục bị hăm dọa sau đó bà Huệ đã gửi đơn đến cơ quan chức năng xã Tam Thăng và Công an TP Tam Kỳ nhưng không hiểu vì lý do gì đã ba tháng nhưng vẫn chưa giải quyết.

Chúng tôi đã có buổi làm việc với phía UBND xã Tam Thăng để tìm hiểu vấn đề.

Ông Nguyễn Đình Minh, Trưởng Công an xã Tam Thăng, cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến việc bà Huệ tố có hai mẹ con bà TTĐ và một thanh niên khác hăm dọa và đánh đến nỗi phải nhập viện trước đó.

“Ngay sau khi nhận được đơn của bà Huệ, cơ quan công an xã cũng đã mời bà cùng bà TTĐ đến làm việc. Ban đầu bà Đ. nhận là người đã đánh bà Huệ. Tuy nhiên, qua xác minh thì con trai bà Đ. (tên H.) mới chính là người đã đánh bà Huệ. Sau khi đánh bà Huệ, H. đã rời khỏi địa phương đi đâu không rõ. Hiện công an xã đã báo sự việc lên cơ quan Công an TP Tam Kỳ để tiếp tục xác minh, làm rõ.