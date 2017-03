Bị đánh tét đầu bằng tô hủ tiếu

Hơn 16 giờ ngày 30-12-2011, ông đi công tác trở về đến đầu hẻm đường nội bộ dẫn vào trung tâm. Lúc này hẻm đông người không có lối vào, ông mới bấm kèn xe xin đường thì bị người bán hủ tiếu, cháo lòng ở đầu đường trên đạp vào bụng, còn người vợ cầm ba cái tô đập liên tiếp vào đầu ông gây tét lỗ sâu và chảy nhiều máu. Theo BV 175, ông Hiệp bị chấn động não, vết thương phần mềm đỉnh trái do bị đánh với kích thước dài 3 cm.

Trả lời đơn phản ánh của ông Hiệp, Công an phường 4 (quận Gò Vấp) cho rằng: Nguyên nhân dẫn đến sự việc là do ông Hiệp khi điều khiển xe vượt qua đám đông có va quẹt với đối tượng dẫn đến việc hai bên tranh cãi, xô đẩy trước cửa trung tâm. Khi đó vợ người bán hủ tiếu đã dùng ba tô nhựa để bán hủ tiếu đánh trúng đầu ông Hiệp gây thương tích…

Ông Hiệp với cái đầu đầy máu. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Thành Danh, Trưởng Công an phường 4, thông tin: Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển tang vật đến Đội Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp để điều tra, xử lý. Thượng tá Trà Văn Lào, Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp, nói: “Chúng tôi đang thu thập thêm chứng cứ và sẽ cho nạn nhân đi giám định tỉ lệ thương tật để có cơ sở xử lý”.

Bà HỒ THANH LOAN, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng - Bảo trợ trẻ em Gò Vấp Việc buôn bán thức ăn ở đầu con đường nội bộ dẫn vào trung tâm của hộ dân trên gây khó khăn cho việc đưa các cháu mồ côi khuyết tật của trung tâm đi khám bệnh, chuyển viện cấp cứu. Ngoài ra, họ còn xả rác gây mất vệ sinh; đổ nước thải, chất thải gây nghẹt đường cống thoát nước nội bộ của trung tâm. Nhân viên của trung tâm có góp ý nhỏ nhẹ nhưng họ không tiếp nhận mà còn thách thức. Sau khi xảy ra việc đánh nhân viên của trung tâm, họ vẫn tiếp tục buôn bán, nếu trước đây buôn bán ở ngoài đầu hẻm thì giờ họ dời vào bên trong ngay chỗ nhà xe của trung tâm, càng gây khó khăn cho việc ra vào của xe cộ. Ông NGÔ VĂN MINH, Phó Chủ tịch UBND phường 4 (quận Gò Vấp) Trong việc các hộ buôn bán lấn chiếm lòng lề đường tại khu vực nói trên, phường vẫn thường xuyên triển khai lực lượng tuần tra chốt chặn để thu gom xử lý. Đối với hộ buôn bán nói trên, phường đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí còn tịch thu phương tiện không cho nhận lại. Tới đây, phường sẽ chỉ đạo lực lượng tiếp tục xuống kiểm tra và nếu đúng là hộ này đang lén lút vi phạm thì phường sẽ xử lý theo quy định.

LÊ THÀNH