Bị đánh tét đầu không rõ lý do

Lúc đó anh không nhìn rõ thứ gì trong ví. Anh nói sẽ gọi điện thoại kêu người nhà đem giấy tờ ra nhưng họ không chịu và đòi đưa anh về văn phòng. Anh ngần ngừ chưa đi theo họ, thế là họ nhảy vào đánh anh làm hai chân anh bầm tím và đầu anh bị tét chảy máu.

Theo anh Quân, anh biết mặt hai người trong nhóm: một người đang công tác ở Công an xã Lai Uyên, một người trong Đội bảo vệ KCN Bàu Bàng. Trong lúc đang choáng váng vì bị đánh, anh có nghe tiếng một người chạy đến nói với nhóm: “Tụi bay sai rồi, người đó tao quen…”. Đến khi bạn và người nhà của anh chạy xe tới thì nhóm vội vàng leo lên xe nổ máy chạy đi, bỏ lại mình anh nằm đau đớn trên vũng máu.

Anh Quân bị đánh gần một tháng trước đây. (Ảnh do bạn đọc cung cấp)

Sau khi đưa anh Quân đi cấp cứu, người nhà đến Đội bảo vệ KCN Bàu Bàng để hỏi rõ sự việc thì nơi đây nói là do Công an xã Lai Hưng gây ra. Gia đình đến Công an xã Lai Hưng thì họ khẳng định không có tuần tra khu vực này. Gia đình nộp đơn đề nghị công an, UBND xã Lai Uyên xử lý vụ việc vì trong nhóm người đánh anh Quân có người làm ở công an xã nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Làm việc với PV, ông Văn Hoàng Tùng, Phó Trưởng Công an xã Lai Uyên, chỉ nói: “Vụ việc xảy ra ở địa bàn xã Lai Hưng và công an bên đó đang thụ lý hồ sơ”.

Ông Võ Đạt Thành, Chủ tịch UBND xã Lai Uyên, cho biết: “Đúng là người nhà nạn nhân có gửi đơn về việc bị đánh và cán bộ xã có tiếp nhận. Do hồ sơ chưa đầy đủ nên cán bộ có yêu cầu gia đình bổ sung nhưng sau đó không thấy gia đình quay lại. Chúng tôi không biết chuyện anh Quân bị đánh có liên quan đến người ở Công an xã Lai Uyên. Qua thông tin của báo, chúng tôi sẽ yêu cầu công an xác minh làm rõ để có cơ sở xử lý”.

Họ đã nói KCN Bàu Bàng thuộc địa bàn xã Lai Uyên, còn nơi anh Quân bị đánh thuộc xã Lai Hưng. Người dân xã Lai Hưng ở vùng giáp ranh đã đi gần hết nên chúng tôi ít khi tuần tra nơi đây, chủ yếu lực lượng bên xã Lai Uyên tuần tra và thường hay lấn qua. Đêm anh Quân bị đánh, chúng tôi không tổ chức tuần tra khu vực đó. Khi nghe tin người của Công an xã Lai Hưng đã gây ra vụ đánh anh Quân, chúng tôi đã cùng gia đình nạn nhân đến gặp người trong Đội bảo vệ KCN Bàu Bàng để hỏi cho rõ. Tuy nhiên, người này chối là không có nói. Chúng tôi cứ nghĩ vụ việc đã được bên xã Lai Uyên giải quyết xong. Ông TRẦN THIỆN TRUNG, Phó Trưởng Công an xã Lai Hưng Chúng tôi đã yêu cầu những người trong đội bảo vệ viết bản tường trình. Họ thừa nhận có tuần tra qua xã Lai Hưng nhưng không tham gia đánh người. Chúng tôi đã gửi toàn bộ nội dung làm việc cho công an xã để tiếp tục làm rõ ai đã đánh anh Quân. Nếu như sau này công an điều tra ra kết quả và có liên quan đến người trong đội bảo vệ thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm. Ông NGUYỄN VĂN THÔNG, Trưởng phòng Tổ chức Xí nghiệp Phát triển Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng

