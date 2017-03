Bị đánh vì nghi ngờ lấy cắp tài sản

Em Tuấn kể lại, chiều 7-12, cha em sai em đi mua trứng gà và thuốc lá. Khi em đi về thì bị chủ quán lấy xe máy đuổi theo, lục soát đồ đạc vì nghi ngờ em trộm cắp chiếc điện thoại. Sau một hồi lục tìm nhưng không thấy gì, chủ quán chở em đến công an xã. Tại đây, khi em không thừa nhận có lấy điện thoại, một công an viên đã đưa em vào phòng rồi giật tóc mai của em. Chưa hết, công an viên này còn dùng cây ma trắc gõ vào đầu em... Đau quá, em nói đại là có lấy điện thoại và cất ở trong tủ. Công an viên trên liền chở em về nhà để lục tìm nhưng vì không tìm thấy gì cả nên lại chở em đến xã. Lần này, công an viên lại lấy ma trắc đánh vào vai em và nắm tóc giật mạnh đầu em xuống mặt bàn. May sao lúc đó cha của em tới nơi nên em mới thôi bị đánh.

Cha của em Tuấn cũng cho biết chính ông đã mở tủ để công an xã kiểm tra đồ đạc... Ngay sau đó, ông đã đến công an xã để tìm hiểu vụ việc nhưng chỉ được đứng ngoài cửa. Hơn 20 giờ, nghe Tuấn khóc ở bên trong, ông đã xin cho con được về nhà, có gì sáng mai lên làm việc tiếp. Đến nhà, ông thấy đầu con bị sưng to, vai bị bầm. Hôm sau, ông đưa con đến Bệnh viện đa khoa thị xã Long Khánh khám thì được nơi đây xác nhận Tuấn bị sưng nề, bầm tím vùng đầu và bầm vai. Sau khi xảy ra sự cố, không ai ở công an xã đến xin lỗi, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Tuấn.

Trao đổi với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM chiều 11-12, ông Nguyễn Ngọc Kỳ - Trưởng Công an xã Xuân Định cho biết ông chỉ mới nghe báo cáo lại vụ việc nên cũng chưa nắm rõ. Tuy nhiên, theo lời trình bày ban đầu của công an viên lấy lời khai em Tuấn hôm đó thì anh này không đánh Tuấn mà chỉ nắm tóc mai giật nhẹ mà thôi. Sở dĩ anh làm vậy là do cha Tuấn cho phép “cứ đánh Tuấn một trận để chừa thói ăn cắp” (!). Còn vì sao em Tuấn bị bầm vùng đầu và vai như ghi nhận của bệnh viện, ông sẽ xác minh làm rõ và sẽ có hình thức xử lý người vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.