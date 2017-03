Bị dọa chặt chân vì tố tiêu cực

Công an sẽ xác minh, xử lý tin báo bị đe dọa Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Hồ Tường Long (Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Gò Vấp) giải thích: “Sở dĩ trung tâm cách chức tổ trưởng hành chính của ông Hiệp là do lúc đó cơ cấu nhân sự đã đủ. Tuy nhiên, mới đây Sở GD&ĐT có bảo không được làm như vậy nên tôi đã báo với liên tịch đang chuẩn bị ký quyết định cho ông Hiệp làm lại tổ trưởng hành chính như bình thường. Về việc có đối tượng đe dọa chặt chân ông, trung tâm cũng có nhận được các lá thư trên nhưng không thể biết ai thực hiện”. Thượng tá Trà Văn Lào (Phó Trưởng Công an quận Gò Vấp) thông tin: Việc tố cáo tiêu cực nội bộ của các cơ quan thì trước tiên các đơn vị chủ quản của các cơ quan này phải xác minh, xử lý. Trong trường hợp đang tố cáo mà bị các đối tượng lạ dùng điện thoại gọi đến, nhắn tin hoặc viết thư đe dọa làm tổn hại đến tinh thần, sức khỏe của mình thì người dân cần tố giác đến cơ quan điều tra địa phương. Các tố giác này sẽ được cơ quan điều tra xử lý để bảo vệ người dân. Vụ ông Hiệp cũng không ngoại lệ…