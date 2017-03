Bị dọa hành hung nếu ra ngoài hành nghề

Giữa năm 2012, qua người quen, ông biết chị Lê Thị Thắm ở huyện Hóc Môn. Chị này nói chồng mình tên La, chạy xe ôm nên có thể chở ông Việt đi hành nghề. Nghe lời ông Việt đồng ý với thỏa thuận mỗi lượt ca hát sẽ chia theo tỉ lệ 6-4 (ông Việt được 60%, còn lại thì La hưởng). Đến tháng 2-2014, giữa ông và La có mâu thuẫn nên ông không thuê La chạy xe ôm chở đi nữa.

“Từ đó hai vợ chồng La thường xuyên đến nhà dọa xử nếu tôi ra ngoài hành nghề hoặc thuê bất cứ ai chở đi. Trước tình hình trên, tôi phải suốt ngày ở trong nhà, không dám ra ngoài vì sợ bị hành hung” - ông Việt trình bày.





Vợ chồng ông Việt lo lắng, không dám hành nghề ca hát vì bị đe dọa hành hung. Ảnh: XN

Vợ ông Việt nói thêm, nghề ca hát của chồng thu nhập không ổn định. Những ngày không có khách yêu cầu hoặc mưa gió phải ở nhà. Chị không làm được việc nặng vì bị gù lưng, chỉ lo chuyện bếp núc. Từ ngày bị vợ chồng La đe dọa, cuộc sống gia đình gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Nguyễn Văn Bơ, Trưởng Công an xã Thới Tam Thôn, cho biết: “Công an xã có nhận thông tin từ vợ chồng ông Việt. Cảnh sát khu vực đã hai lần đến tận nơi gia đình ông Việt tạm trú tìm hiểu. Tới đây công an xã sẽ mời hai bên liên quan đến trụ sở để thu thập thêm thông tin nhằm làm rõ và xử lý”.

XUÂN NGỌC