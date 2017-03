Bị gãy mũi chưa rõ do đâu

Theo anh Hải, những người gây ra thương tích trên cho anh là công an xã nhưng theo công an xã thì không phải vậy.

Anh Hải kể, sáng 18-6, anh chạy xe máy trên đường liên ấp, hướng từ ấp Tân Bình 1 đến ngã tư Lang Minh (thuộc xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc). Đến gần ngã tư Lang Minh, tổ tuần tra giao thông của Công an xã Lang Minh chặn anh lại và yêu cầu anh xuống xe. Do anh Hải không thực hiện yêu cầu của công an nên hai bên đã lời qua tiếng lại. Bất ngờ công an xã lấy bình hơi cay xịt vào mặt anh rồi còng tay anh lại. Lúc bị đè xuống đường, anh Hải còn bị công an vung chân đá túi bụi làm anh bị thương.

Thấy máu ra nhiều, công an xã đưa anh Hải về trạm y tế xã sơ cứu. Tại đây, anh Hải yêu cầu được báo tin cho gia đình nhưng không được chấp thuận. Sau đó, công an xã đưa anh Hải về trụ sở UBND xã rồi còng tay anh vào cửa sổ. Theo kết quả chẩn đoán của Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất, anh Hải bị gãy xương chống mũi không bị lệch.

Tuy nhiên, ông Phạm Thanh Sơn, Trưởng Công an xã Lang Minh (người chỉ huy tổ tuần tra hôm xảy ra vụ việc), lại cho rằng không có việc công an xã đánh người. Khi phát hiện anh Hải điều khiển xe máy không có kính chiếu hậu, tổ tuần tra đã chặn và yêu cầu anh Hải xuống xe. Do anh Hải không chấp hành mà còn có hành vi chống trả nên tổ tuần tra mới xịt hơi cay và còng tay để khống chế. Lúc bị đè xuống để công an còng tay, mặt anh Hải đã bị đập xuống đường dẫn đến chấn thương.

Trao đổi với phóng viên chiều 30-6, trung tá Vũ Thành Đuyên, cán bộ thanh tra Công an huyện Xuân Lộc, cho biết công an huyện đã có những thông tin ban đầu và đã chuyển vụ việc sang Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Do vụ việc tương đối phức tạp nên cơ quan điều tra sẽ xem xét kỹ từng hành vi của hai bên để có cơ sở xử lý.