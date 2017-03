Bị giảm phụ cấp mà không rõ lý do

Tháng 2-2013, nhân viên chỉ được nhận nửa tháng lương. Theo hợp đồng lao động, nhà trường sẽ trang bị cho bảo mẫu quần áo bảo hộ lao động nhưng thực tế họ phải tự bỏ tiền túi ra may. Ngoài ra, tiền khám sức khỏe nhà trường dự chi cho mỗi người là 100.000 đồng nhưng chỉ thanh toán 58.500 đồng; định mức tiền nghỉ mát cho mỗi người là 1,4 triệu đồng nhưng chỉ thanh toán 700.000 đồng…

Theo bà Trần Thị Phương, Hiệu trưởng nhà trường, đầu năm học, nhà trường đã họp một lần để thông báo tình hình khó khăn của nhà trường và giải thích một số nội dung cụ thể nhưng không ai có ý kiến. Chiều 4-3, nhà trường đã họp lần nữa để giải đáp các thắc mắc. Đội ngũ bảo mẫu không nằm trong biên chế mà chủ yếu do nhà trường ký hợp đồng có thời hạn. Lương, thưởng của họ đều lấy từ khoản thu bán trú nên phải phụ thuộc vào thời gian học thực tế của học sinh. Học sinh đi học từ giữa tháng 8 nhưng nhà trường không thu tiền. Tháng 2, học sinh nghỉ tết nửa tháng, nhà trường vẫn thu tiền bán trú cả tháng nhưng phải chi bù cho nửa tháng 8. Vì thế, tiền lương của bảo mẫu cũng giảm một nửa. Riêng các khoản chi khác như khám sức khỏe, sinh nhật, nghỉ mát… chỉ mới là dự chi đầu năm học nhưng khi thực chi lại khác và các khoản này đều có mức tối đa cho mỗi người. Về nguyên tắc, nếu người lao động sử dụng chưa hết sẽ không được trả lại, nếu sử dụng quá mức thì họ phải tự bù vào. Năm học này, nhà trường sẽ cố gắng tiết kiệm để đảm bảo mọi quyền lợi khác của bảo mẫu được ngang với giáo viên như tiền đồng phục, thưởng tết, quà 20-11, ngày 8-3… PHẠM ANH

Chưa được gắn đồng hồ nước. Bạn đọc tên Xuân Dung phản ánh: Ở hẻm 59 đường Lý Thánh Tông, thuộc phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM), trong khi nhiều hộ đang được lắp đặt đồng hồ nước thì có ba hộ 59/2, 59/4, 59/6 không được lắp đặt. Ba hộ này đã cư ngụ ở hẻm gần 20 năm và đã làm đầy đủ thủ tục lắp đặt.

Ông Trần Hữu Năm, Giám đốc Công ty Cấp nước Tân Hòa, cho biết: Do con đường trên có nhiều hẻm nhánh nhỏ nên có thể đơn vị thi công đã bỏ sót một số hộ. Các hộ chưa được giải quyết cần cung cấp số nhà và bản sao hộ khẩu để công ty bổ sung cho kịp tiến độ. TH.HIẾU

Họp chợ lấn ra quốc lộ 1K. Bạn đọc Huy, số điện thoại 090777… phản ánh: Cứ chiều tối, phía trước chợ Đông Hòa thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An (Bình Dương) thường diễn ra cảnh họp chợ lấn chiếm hành lang vỉa hè và dưới lòng của quốc lộ 1K (ảnh).

Ông Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An), cho biết: Lãnh đạo phường đã chỉ đạo lực lượng đô thị phối hợp với công an đi tuần tra, tịch thu phương tiện và xử lý rất nhiều các vi phạm nêu trên. Đến nay, số vụ vi phạm có giảm so với trước. Sắp tới, phường sẽ thường xuyên kiểm tra, chốt chặn tại địa điểm trên; đồng thời đề nghị Ban Quản lý chợ Đông Hòa sắp xếp cho người dân có chỗ buôn bán ổn định. T.NHÂN