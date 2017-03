Bị “giam” xe vì chưa rõ kẻ gian

Gửi thư đến Báo Pháp Luật TP.HCM, chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên (ngụ ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh) cho biết: Do nhà trọ của chị nằm gần công ty nơi chị làm việc (đường số 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) nên chị thường gửi lại chiếc xe Attila ở công ty. Một buổi sáng tháng 10-2008, chị giật thót mình khi được nhân viên bảo vệ đến báo “kẻ gian đã cắt xích, lấy mất xe”. Ngay sau đó, chị Tiên đã trình báo với Công an phường Bình Hưng Hòa B về vụ việc.

Khoảng hai tuần sau, gia đình chị Tiên nhận được thư mời đến làm việc của Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh về chiếc xe nói trên. “ Mặc dù đã được thay biển số khác nhưng tôi vẫn nhận ra ngay đó là chiếc xe của mình bởi một số đặc điểm riêng (như trên yên xe có một lỗ thủng do tàn nhang; đầu xe có vết trầy...). Sau khi kiểm tra số khung xe, số máy, Công an huyện Gò Dầu cũng xác nhận tôi là chủ sở hữu chiếc xe” - chị Tiên kể lại.

Tưởng là chị Tiên sẽ được giao trả xe nhưng không phải vậy. Công an huyện chỉ đưa cho chị biên bản tạm giữ vật chứng và không hướng dẫn hay giải thích gì thêm. Chị Tiên không hài lòng: “Bấy giờ, do vội về TP để sáng mai còn đi làm nên tôi đã không kịp hỏi han. Về sau, tôi thường xuyên gọi điện thoại đến Công an huyện Gò Dầu để xin nhận lại xe. Nơi đây cũng hẹn tôi đến để giải quyết nhưng lần nào đến tôi cũng không gặp được người cán bộ thụ lý vụ việc. Cứ thế, tôi phải mất rất nhiều thời gian, công sức đi lại từ TP.HCM đến Tây Ninh đã hơn sáu tháng mà chưa có kết quả”.

Chiều 28-4, sau khi đã liên hệ trước và được chấp thuận, phóng viên cùng với chị Tiên đến Công an huyện Gò Dầu để tìm hiểu vụ việc. Ông Trần Kỳ Nam, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Gò Dầu, cho biết: “Chúng tôi đã thu giữ chiếc xe trên từ một tiệm cầm đồ với giấy tờ và biển số giả. Mặc dù xác định chiếc xe là của chị Tiên nhưng chúng tôi buộc phải tạm giữ vật chứng để phục vụ công tác điều tra truy bắt đối tượng trộm cắp xe máy và làm giấy tờ giả để tiêu thụ xe...”. Tuy nhiên, ngay trong chiều 28-4, Công an huyện Gò Dầu đã cho chị Tiên nhận lại chiếc xe.

Theo khoản 3 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự, cơ quan điều tra có quyền quyết định trả lại vật chứng (là những vật bị người phạm tội chiếm đoạt) cho chủ sở hữu nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án. Theo đó, nếu Công an huyện Gò Dầu sớm có câu trả lời rõ ràng về việc có trả lại xe hay không và nếu có là vào thời điểm nào thì chị Tiên đã không phải nhọc công tới lui liên hệ.

Trong trường hợp này đã quá rõ ràng. Việc trả lại tài sản không làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án này. Do đó, khi công an xác định đúng số máy, số sườn thì cần phải trả lại tài sản cho chị Tiên.