Bị giữ điện thoại do không chấp hành yêu cầu

Tôi đứng ở ngoài quay vào và không cản trở lực lượng làm việc. Bất ngờ, bốn bảo vệ dân phố chạy lại vặn tay tôi giật điện thoại rồi đòi đưa tôi về phường làm việc. Tôi phản ứng thì một lãnh đạo công an phường mới bảo tôi đi về, chiều ra phường giải quyết. Đúng 14 giờ, tôi được một cán bộ công an trả lại điện thoại nhưng màn hình đã bị hư không dùng được. Tôi không nhận và yêu cầu phải trả lại điện thoại nguyên vẹn. Cán bộ này hẹn tôi ba ngày sau đến làm việc. Sau đó, một cán bộ công an khác đã yêu cầu tôi phải thừa nhận quay phim là cản trở người thi hành pháp luật nhưng tôi không đồng ý. Tôi phải làm sao để được giao trả điện thoại?

Chị Hồ Thị Ngọc (Phường 15, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Trung tá ĐOÀN HẢI ĐĂNG, Phó Trưởng Công an phường 15 (quận Gò Vấp), trả lời: Đơn do chị Ngọc gửi đến báo có nhiều chi tiết chưa chính xác. Sáng hôm đó lực lượng công an phường có đến bảo vệ đoàn cưỡng chế nhà xây dựng trái phép. Khi đến xem, chị Ngọc (không có con đi cùng) đứng ngay cửa nhà đang cưỡng chế và dùng điện thoại di động để quay phim. Thấy vậy, lực lượng đến nhắc nhở không được quay nhưng chị không nghe. Sau khi tiếp tục nhắc nhở lần hai vẫn không có kết quả, lực lượng đã yêu cầu chị đưa điện thoại để kiểm tra nhưng chị không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, gây mất trật tự tại nơi cưỡng chế. Chị nắm điện thoại thật chặt và giằng co không cho lấy khiến màn hình bị hư, không kiểm tra được nội dung bên trong.

Đoàn cưỡng chế đã lập biên bản tạm giữ chiếc điện thoại và mời chị Ngọc về phường làm việc. Đúng lúc đó, mẹ chồng của chị chạy ra xin với lý do chị bị bệnh tâm thần. Công an đã yêu cầu hai mẹ con đến chiều ra phường để làm việc nhưng sau đó chỉ có chị Ngọc đến và chị không thừa nhận hành vi sai trái của mình, một mực đòi bồi thường điện thoại. Công an phường sẽ tiếp tục mời hai mẹ con chị Ngọc đến làm việc lần nữa. Sau khi giải thích cho chị hiểu rõ đúng, sai, công an phường sẽ nhắc nhở và trả lại điện thoại của chị.

LÊ THÀNH ghi