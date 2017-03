Bị hàng xóm xé quần giữa xóm

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh (ấp 3B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Theo bà Linh, ngày 8-2, bà với một phụ nữ cùng xóm xảy ra mâu thuẫn nên cãi nhau. Bà này được bà L. giúp sức, đánh bà khiến bà phải vào bệnh viện. Khi vụ việc đang đợi công an xử lý thì bà L. lại cùng một người khác đến hành hung bà. Trong lúc xô xát, bà L. đã xé quần áo của bà trước mặt mọi người.



Bà Linh cho rằng bà L. đã xé quần, làm nhục mình. Ảnh: NH

“Tuy sau đó cơ quan công an có lập biên bản, gọi tôi lên hòa giải và nhận tiền bồi thường từ phía bà L. nhưng tôi thấy việc xử lý như vậy là không thỏa đáng. Bà L. có hành vi làm nhục tôi nên không thể xử lý xuê xoa” - bà Linh đề nghị.

Đại úy Trịnh Hoàng Long (Phó Trưởng Công an xã Bình Hưng, Bình Chánh) cho biết: Công an xã đã ghi nhận cả hai lần đánh nhau giữa bà L. và bà Linh. Nguyên nhân là hai người có mâu thuẫn từ trước nên khi bà Linh cãi nhau với người cùng xóm, bà L. xen vào rồi xảy ra cớ sự. Công an xã đã hòa giải hai bên nhưng không thành. Hiện vụ việc này công an xã đang thu thập thêm chứng cứ vì trước đó có hai nhân chứng cho rằng không có việc xé quần áo. Nếu cần thiết, phía xã sẽ nhờ công an huyện hỗ trợ giải quyết.

NGUYỄN HIỀN