Bị hành do bản sao có chứng thực

Người dân chứng thực, sao y giấy tờ tại UBND các phường trên địa bàn TP.HCM - Ảnh: Thanh Đông



Theo Thanh Đông (TNO)



Ngày 1.5.2013, gia đình chị P.T.A, Q.2, TP.HCM bị chặn lại tại cửa an ninh sân bay Tân Sơn Nhất khi đã làm xong thủ tục lên máy bay để đi Phú Quốc. Lý do: bản sao khai sinh của 2 cháu nhỏ quá lâu, không còn trong thời hạn 6 tháng. Hậu quả, gia đình chị bị mất hơn 3 triệu đồng do hủy bay, tốn tiền taxi, tiền khách sạn đã đặt tại Phú Quốc. Mặc dù an ninh sân bay sau đó đã nhận sai và xin lỗi, song chuyến đi của gia đình chị bị hoãn lại vì cách hiểu máy móc của người thi hành công vụ.Anh Đoàn Gia Bảo - P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết: Mỗi lần đi xin việc là mệt với chuyện chứng thực các giấy tờ vì ở đâu cũng đòi hỏi bản sao có chứng thực trong vòng 3, 6 tháng. Trong khi đó, muốn chứng thực 1 bản phải photo 2 bản để phường giữ lại 1 bản. Vì thế, anh Bảo thắc mắc: “Tại sao nhà nước lại quy định về thời hạn có giá trị của bản sao có chứng thực ngắn như vậy khiến người dân mệt mỏi, tốn kém”.Tại các ủy ban phường trên địa bàn TP.HCM, lượng người đến chứng thực, sao y bản chính các loại giấy tờ tùy thân, giấy tờ nhà, đất, xe máy… rất đông. Ông Nguyễn Đình Nam - Phó chủ tịch UBND P.Nguyễn Cư Trinh (Q.1) - cho biết: “Mỗi ngày, phường chứng thực khoảng 1.500 bản, có ngày 2.000 bản hoặc hơn. Theo tôi, đơn vị tiếp nhận chỉ cần nhận bản sao không cần chứng thực sau khi đối chiếu với bản chính là đủ”.Một lãnh đạo P.12, Q.Tân Bình cho biết: “Khi chứng thực sao y bản chính, cán bộ phường cũng so với bản chính mà chứng thực, cũng như việc người tiếp nhận hồ sơ tự so bản sao với bản chính mà thôi. Nếu làm được việc này sẽ hạn chế được thời gian, tiết kiệm tiền của nhân dân và cả của cán bộ phường”.Ông Trần Văn Bảy - Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp TP.HCM - cho biết: Điều 3 Nghị định 79 ngày 18.5.2007 quy định: bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính có giá trị pháp lý sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Ông Bảy khẳng định, pháp luật hiện hành không có quy định về thời hạn sử dụng của bản sao. Việc tự ý đặt ra thời hạn sử dụng để từ chối tiếp nhận bản sao là việc làm trái pháp luật, gây phiền hà cho người dân.