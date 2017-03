Bị hao hụt đất vì địa chính đo sai?

Năm 2008, giữa bà N. với hộ liền kề là ông Đ. xảy ra tranh chấp đất. Theo bà N., bà đã mua hai thửa đất kế nhau tại thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Mỗi thửa có bề ngang 4,5 m, tổng diện tích của hai thửa là 108 m2. Bà được huyện cấp giấy đỏ vào năm 2006. Nhưng nay đất của bà bị thiếu gần 2 m chiều ngang về hướng nhà ông Đ. Cho rằng đã bị ông Đ. lấn đất nên bà N. đã khởi kiện yêu cầu ông Đ. dời nhà để trả lại đất.

Ngược lại, phía ông Đ. khẳng định không lấn chiếm đất. Nhà ông được xây trên phần đất do nhà nước tạm cấp có chiều ngang gần 5 m và ông đã ở ổn định từ năm 1990 đến nay nhưng chưa có điều kiện làm giấy đỏ.

Tháng 7-2008, tại phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Tân Châu ghi nhận nhà ông Đ. có tên trong sổ mục kê, số thửa nhưng diện tích chỉ là 99 m2 (chiều ngang 3,8 m). Căn cứ vào cột mốc ranh đất do UBND huyện đo cắm, bản đồ và đo đạc thực tế thì đất bà N. còn thiếu 2,4 m chiều ngang do căn nhà của ông Đ. lấn sang. Do vậy, tòa sơ thẩm xử buộc ông Đ. phải dời nhà để trả đất cho bà N.

Cuối năm 2008, tại phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh cũng xử y án sơ thẩm. Tòa phúc thẩm cho rằng khiếu nại của ông Đ. không có cơ sở bởi phần đất ông đang sử dụng chưa được công nhận quyền sử dụng trong khi bà N. đã có giấy đỏ.

Thi hành án dân sự huyện Tân Châu đã hai lần ra quyết định cưỡng chế buộc ông Đ. giao đất nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Bởi ông Đ. đã nộp đơn khiếu nại UBND huyện Tân Châu với lý do cán bộ huyện đo đạc sai khiến diện tích nhà ông bị hụt trên bản đồ.

Được biết trước đây huyện Tân Châu có chủ trương di dời dân về khu vực này và tạm cấp đất cho mỗi hộ với chiều ngang 4,5 m. Năm 2003-2004, UBND huyện đo đạc lại theo hiện trạng sử dụng để thu tiền sử dụng đất, làm giấy đỏ. Ông Đ. cho biết khi đo đạc ông không ở nhà. Cán bộ đo mỗi hộ đủ 4,5 m chiều ngang từ hướng phía chợ Tân Châu đổ lại nhưng khi đo tới hộ sát nhà ông Đ. thì họ dừng lại. Sau đó, họ lại đo ngược từ nhà cuối cùng trở lại nhà ông Đ. Vì thế, các hộ đều đủ 108 m2, chỉ mỗi nhà ông ít hơn. Tháng 4-2009, tại buổi giải quyết khiếu nại, ông Đ. nêu nguyện vọng do còn năm hộ chưa xây nhà ổn định nên UBND huyện có thể chia lại để các nhà đều có số diện tích như nhau.

Chiều 7-10, trao đổi với phóng viên, ông Kiều Xuân Hùng, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Châu, khẳng định bản đồ hiện trạng đã được lập chính xác, không sai sót. Trước đây, nói là bố trí đất cho dân với chiều ngang 4,5 m nhưng thực tế không được quy hoạch rõ ràng, không có bản vẽ mà chỉ nói miệng. Sau đó, người dân tự đến ở. Phải sau bốn năm kể từ thời điểm đề án sử dụng đất đã được phê duyệt thì ông Đ. mới nộp đơn khiếu nại. Bấy giờ, do nhiều hộ đã xây dựng nhà kiên cố nên việc điều chỉnh là không khả thi. Phòng đã báo cáo, đề nghị UBND huyện xem xét bởi các hộ liền kề nhà ông Đ. (đều đã được cấp giấy đỏ), không đồng ý giảm diện tích để giao thêm cho ông Đ.

Ông Đoàn Văn Muôn, quyền Trưởng Thi hành án huyện Tân Châu, cho biết bản thân ông khi xem xét hồ sơ cũng nhận thấy việc đo đạc trước đây chưa chặt chẽ. Tuy nhiên, bản án đã có hiệu lực nên ông Đ. phải có nghĩa vụ thi hành án. Cơ quan thi hành án đã hỏi ý kiến UBND huyện về vụ việc này và sẽ tổ chức cưỡng chế vào cuối năm nay.