Bị hủy quyết định xử phạt vì để hết thời hiệu

Ngay sau khi anh vùng thoát ra được thì anh lại bị Công an phường Tân Phong đưa về trụ sở lập biên bản vì làm mất trật tự công cộng và giữ xe máy của anh. Sau đó, biên bản vi phạm bị sửa tới sửa lui và ngày ra quyết định xử phạt đã quá thời hiệu theo quy định. Anh cho rằng việc giữ người, giữ xe và ra quyết định xử phạt của công an phường không đúng, ảnh hưởng đến quyền lợi của anh (xem thêm Pháp Luật TP.HCM ngày 1-1).

Đại tá Bùi Hữu Danh, Trưởng Công an TP Biên Hòa, cho biết quá trình kiểm tra, xác minh, cơ quan công an đã xác định, kết luận như sau: Khi thấy hai bên đang giằng co, đánh nhau, lực lượng công an phường đã khống chế, còng tay cả hai người ẩu đả để đình chỉ các hành vi và đưa về trụ sở công an làm việc. Việc khống chế, còng tay trên để ngăn chặn ngay hành vi gây rối là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng công an cũng như của người liên quan. Khi hai bên về trụ sở, thấy tình hình đã ổn định nên lực lượng công an mở còng chứ không phải là bắt giữ người trái pháp luật.

Tuy nhiên, phía công an thừa nhận là quá trình lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính ông Tuấn có sai sót bởi việc ra quyết định xử phạt đã quá thời hạn theo quy định. Công an TP Biên Hòa đã yêu cầu trưởng Công an phường Tân Phong hủy quyết định xử phạt, làm thủ tục trả lại xe máy đã tạm giữ cho ông Tuấn. Mặt khác đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các cá nhân đã để vụ việc kéo dài trái quy định.

Riêng đối với hai người giằng co đánh nhau làm ông Tuấn rách áo (là ông Nguyễn Văn Thanh và bà Phan Thị Hồng Thủy), Công an phường Tân Phong đã ra quyết định xử phạt hành chính.

H.LAN