Bị khởi tố vì... chặt cây me

Đó là trường hợp của bị can Võ Thành Sơn, (ngụ phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Quyết định khởi tố được Công an quận 11, TP.HCM ban hành ngày 22-8.

Theo hồ sơ, tối 20-8, Sơn ngồi uống rượu cùng hai người bạn. Sơn kể vì gia đình có chuyện buồn nên Sơn đã đi xem bói. Thầy bói “phán” Sơn phải đi chặt một cây me nào đó để xả xui cho cả nhà... Sau khi đã ngà ngà say, Sơn rủ hai người bạn nhậu đến phường 1, quận 11 tìm cây me nằm ngoài đường để chặt... Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, ba người dùng dao, búa và cưa để hạ cây me trên đường Hồng Bàng, phường 1, quận 11. Ngay lúc đó, cả ba bị công an phường đi tuần tra bắt quả tang. Sơn bị đưa về trụ sở công an phường, còn hai người bạn kia chạy mất.

Khoản 1 Điều 143 Bộ luật Hình sự quy định: “Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ năm trăm ngàn đồng đến dưới năm triệu đồng, hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng... thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm, hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. Cho rằng Sơn đã có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản theo điều luật trên, Công an quận 11 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Gia đình Sơn thắc mắc: “Trước đó, thân nhân của Sơn đã đồng ý bồi thường cho Công ty Công viên Cây xanh thành phố những thiệt hại liên quan đến việc chặt phá cây me. Tại sao Công an quận 11 còn xử lý hình sự Sơn?”.

Trung tá Phạm Ngọc Lâm - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 11 cho biết: “Sơn đã có hành vi chặt cây xanh ven đường là tài sản mà Công ty Công viên Cây xanh thành phố đang quản lý. Theo tính toán, cây me đó trị giá hơn hai triệu đồng. Đối chiếu với điều luật trên, Công an quận 11 đã truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Sơn. Việc gia đình Sơn đã bồi thường thiệt hại cho Công ty Công viên cây xanh TP chỉ có thể xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Sơn theo khoản 1b Điều 46 BLHS, không liên quan đến cách xử lý đã nêu của cơ quan công an”.