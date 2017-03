Bị khởi tố vì... sợ heo đói

Giữa năm 2007, bà A thiếu bà B hơn 90 triệu đồng nhưng không trả được. Thấy bà A có chuồng heo bỏ trống, lại chuyên nấu rượu rồi bỏ bã rượu cho người khác nên bà B đã tìm cách giúp bà A kiếm thêm thu nhập để trả nợ cho mình. Bà B đồng ý mua heo giống và cám, bà A nhận trách nhiệm nuôi heo. Nếu có lời thì hai bên chia đôi tiền lời; nếu lỗ thì bà B tự chịu. Bà A cũng đồng ý với thỏa thuận (bằng miệng) này. Sau đó, bà B mua cho bà A hơn 50 con heo giống và cám.

Thế rồi bà A vỡ nợ vì chơi hụi. Tháng 9-2007, tòa án huyện ra quyết định công nhận nội dung hòa giải thành giữa bà A với một chủ nợ khác mà theo đó, bà A phải trả cho chủ nợ này hơn 60 triệu đồng. Tháng 10-2007, Thi hành án (THA) huyện ban hành quyết định THA. Ngay sau đó, THA huyện ra công văn phong tỏa và kê biên tài sản của bà A gồm hai mảnh đất và bầy heo hơn 50 con trong nhà bà A. Cơ quan này giao toàn bộ tài sản đã kê biên (trong đó có số heo trên) cho bà A tạm thời quản lý.

Chiều ngày 16-10-2007, khi thấy bà A nợ tiền nhiều người, bà B đã qua nhà bà A bắt về gần 40 con heo chưa đủ lớn. Lập tức, THA huyện đã đến làm việc với hai bà. Cơ quan này cấm hai bà không được xâm phạm vào tài sản đã kê biên là số heo còn lại. Lúc này, hai bà liền trình bày là heo đó do bà B bỏ vốn, bà A chỉ có công nuôi. Cơ quan THA vẫn tiếp tục yêu cầu hai bên không được mua bán, dịch chuyển tài sản đã kê biên.

Khoảng ba ngày sau, bà A gọi điện thoại báo cho bà B. biết bà không có tiền mua cám cho heo ăn, nếu bà B không cung cấp cám hay tới bắt heo thì bà đành để hơn 20 con heo còn lại chết đói... “Của đau con xót” nên chiều cùng ngày, bà B chạy sang nhà bà A bắt luôn số heo còn lại về nhà mình bất chấp lệnh cấm dịch chuyển nêu trên.

Ngay sau đó, THA huyện đã đến lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc đến công an huyện. Tháng 5-2008, cơ quan điều tra công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả hai bà A và B về tội vi phạm việc niêm phong, kê biên tài sản theo Điều 310 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, điều luật này quy định: Người nào được giao giữ tài sản bị kê biên, bị niêm phong hoặc vật chứng bị niêm phong mà có một trong các hành vi như phá hủy niêm phong; tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên; gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Chúng tôi sẽ thông tin đến bạn đọc phiên xử sơ thẩm vụ án này.