Bị khống chế do không chấp hành hiệu lệnh

Tôi đã khiếu nại việc này nhưng chưa được giải quyết. Ông LTT (Xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, Long An)

Đại diện Công an thị trấn Tân Trụ (huyện Tân Trụ) cho biết: Khoảng 23 giờ 30 đêm 23-12, trong lúc lập chốt kiểm tra tại địa bàn giáp ranh giữa thị trấn Tân Trụ và xã Bình Tịnh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ông T. đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Ông T. không chấp hành mà bỏ chạy luôn về nhà gần đó. Lực lượng làm nhiệm vụ đuổi theo yêu cầu về trụ sở giải quyết nhưng ông vẫn không đồng ý, lớn tiếng khiêu khích. Do ông T. đã có uống rượu nên lực lượng phải khống chế đưa về trụ sở. Tại trụ sở công an thị trấn, ông T. tiếp tục la hét mắng chửi những người làm nhiệm vụ, thậm chí cắn vào tay hai công an viên, sau đó xông ra đường vừa la lối vừa đập đầu vào tường nhà dân để tự gây thương tích, làm náo loạn trong khu vực. Sau khi có người nhà đến bảo lãnh, Công an thị trấn Tân Trụ đã lập hồ sơ và cho ông T. ra về. Hiện vụ việc đã được Công an thị trấn Tân Trụ chuyển cho Công an huyện Tân Trụ thụ lý, giải quyết.

HÙNG ANH ghi

Sau khi nhận được đơn khiếu nại của người dân do báo Pháp Luật TP.HCM chuyển đến, một số cơ quan chức năng đã có công văn trả lời như sau:

1. Trả lời đơn của ông Nguyễn Minh Đức (462A Mã Lò, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) về việc bị chiếm đoạt tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết cơ quan này đang tiếp tục thụ lý hồ sơ để điều tra xác minh, thu thập tài liệu để có cơ sở xử lý.

2. Trả lời đơn của bà Hồ Thị Bạch Tuyết (ấp 3, xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) về việc chưa được thi hành án, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cho biết cơ quan này đã thụ lý và tổ chức thi hành Bản án 249/2010 của TAND tỉnh Bến Tre. Theo nội dung án tuyên thì bên bị đơn có nghĩa vụ liên đới trả cho bên nguyên đơn 609.823.300 đồng và tiền lãi chậm thi hành án cùng với án phí sơ thẩm. Từ ngày 11-10 đến ngày 1-12-2011 bên bị đơn đã nộp đủ số tiền trên.

TRÂN CHÍNH ghi