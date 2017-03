Bị lừa gần 10 triệu từ tin báo trúng thưởng

Ngày 6-6, chị Đỗ Thị Uân, ngụ ấp 1, xã An Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã đến Công an xã An Hòa trình báo việc bị một đối tượng lừa đảo gần 10 triệu đồng bằng hình thức báo tin trúng thưởng.

Nhận tiền qua thẻ cào

Tại Công an xã An Hòa, chị Uân kể lại, lúc 13 giờ ngày 5-6, khi chị đang làm việc ở công ty thì có một cuộc điện thoại từ số máy 01657102151 gọi đến tự xưng là nhân viên của ngân hàng thông báo chị đã trúng thưởng một chiếc xe máy tay ga trị giá 35 triệu đồng và 145 triệu đồng tiền mặt. Người này kêu chị xin nghỉ làm để về nhà phối hợp với họ trao, nhận thưởng. Khi chị về đến nhà, đối tượng lập tức gọi cho chị và yêu cầu chị mua ngay một SIM điện thoại mới để liên lạc riêng. Liên tục sau đó, đối tượng gọi vào điện thoại của chị yêu cầu chị nộp 2,3 triệu đồng tiền chi phí làm biển số xe bằng cách cào thẻ điện thoại và đọc mã số cho chúng. Thấy chị làm theo, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 4,5 triệu đồng tiền chi phí vận chuyển chiếc xe máy từ Hải Dương vào TP.HCM.

Vợ chồng chị Uân tại Công an xã An Hòa (TP Biên Hòa). Ảnh: DUY ĐÔNG

Tin lời, chị Uân tiếp tục cào tám thẻ mệnh giá 500.000 đồng và năm thẻ mệnh giá 100.000 đồng đọc cho chúng. Chưa dừng lại, đến 21 giờ, đối tượng lại điện thoại yêu cầu chị nộp thêm 2,6 triệu đồng tiền chi phí vận chuyển chiếc xe từ TP.HCM về Biên Hòa. Thấy con mồi ngoan ngoãn, đến 22 giờ, đối tượng lại gọi điện thoại yêu cầu chị nộp 12 triệu đồng nữa. Khi chị Uân bảo hết tiền thì đối tượng giảm xuống 6 triệu đồng và nói sẽ ứng trước cho chị 6 triệu đồng. Tuy nhiên, lần này thì chị không có đủ tiền.

Rồi lặn mất tăm

Sáng hôm sau, khi đối tượng gọi lại để thúc chị nộp 6 triệu đồng thì chị đã đi vay tiền để nộp. Nghe chị thuật lại lý do, người quen nói chị đã bị lừa nên chị đã đi thưa. Lúc chị đang ở công an phường, đối tượng gọi lại chị lần nữa rồi sau đó biết khó ăn nên đã lặn mất tăm. Tính ra, chị mất toi 9,4 triệu đồng.

Tiếp xúc với PV, chị Uân cho biết sở dĩ chị tin tưởng vào thông tin trúng thưởng vì thực tế chị có gửi tiền tại một ngân hàng ở Đồng Nai và được ngân hàng cho mã số dự thưởng.

Ông Nguyễn Hải Phong, Phó Trưởng Công an xã An Hòa, khuyến cáo người dân nên hết sức cảnh giác trước các thông tin khuyến mãi hay trúng thưởng kiểu như trên. Đối với những thông báo trúng thưởng hoặc yêu cầu kê khai thông tin cá nhân từ một số điện thoại lạ, người dân nên đến cơ quan đó xác minh trước khi thực hiện các yêu cầu liên quan.

DUY ĐÔNG