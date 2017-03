Bị một đồng nghiệp nam chặn đánh

Trong thời gian làm việc tại đây, chị hay bị một đồng nghiệp nam có những lời nói, hành động quấy rối. Chị kể lại việc này cho một số người trong công ty nghe… Tháng 4-2011, chị được chuyển sang làm việc bên đại lý. Đến trưa 7-12, chị được người phụ trách thông báo “cắt hợp đồng với lý do không phù hợp”.

Sau đó, tại một quán cà phê ở đường Ấp Bắc, phường 13, quận Tân Bình, đồng nghiệp trên đã hành hung chị bằng cách bạt tai, đá vào bụng chị. Trong lúc hỗn loạn thì có thêm hai người đàn ông khác là người thân của người này đến và cũng xông vào sỉ vả, đòi đánh chị. Một khách hàng của công ty đến can ngăn thì bị hăm dọa, đòi đâm...

Trung tá Phan Đình Chính, Trưởng Công an phường 13 (quận Tân Bình), cho biết: Công an phường đã làm việc với những người có liên quan và giới thiệu chị Điểm đến bệnh viện để xác định thương tích. Theo bệnh viện thì chị Điểm bị chấn thương phần mềm ngực, bụng ở mạn sườn trái với mức độ nhẹ. Trên cơ sở đó, công an phường đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với người đánh chị, đồng thời yêu cầu ông phải bồi thường 1,5 triệu đồng tiền thuốc men cho người bị hại.

