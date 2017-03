Bị nhục mạ nơi đông người

Gửi thư đến Báo Pháp Luật TP.HCM, em Huỳnh Ngọc Khoa, sinh viên năm II Trường Đại học dân lập Hồng Bàng, cho biết: “Cách đây gần nửa tháng, em bị lực lượng bảo vệ dân phố vô cớ đánh đập và nhục mạ nơi đông người. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được xử lý”.

Khoa kể: Em đang tạm trú ở 23B, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM để vừa đi học vừa làm thêm buổi tối bằng nghề đấm bóp, giác hơi. Hơn 22 giờ tối 17-12-2009, khi Khoa đang chuẩn bị đấm bóp, giác hơi cho một người ở trong hẻm nằm bên hông UBND phường Tân Phong, quận 7 thì có hai người mặc đồng phục lực lượng bảo vệ dân phố xuất hiện trong tình trạng có rượu bia. Họ dùng gậy vừa đánh tới tấp lên người em vừa nói tục lăng mạ em, nào là đồ súc vật, đồ ăn trộm, đồ hút chích... Tiếp đó, một người bảo vệ dân phố khác đến và cũng cầm dùi cui bằng cao su đánh vào đầu, hông, sườn và lưng của em. Họ còn bắt Khoa cởi hết quần áo, trói hai tay ra đằng sau rồi tiếp tục đánh. Sau đó, công an phường dẫn giải Khoa về trụ sở để làm việc… Đến gần 2 giờ sáng hôm sau em mới được thả ra.

Về đến nhà trọ, Khoa bị đau bên hông, tê hai cánh tay, đau đầu nên đã đến BV Đa khoa quận 7 khám và mua thuốc uống. Đến nay những chỗ đau đã dần bình phục.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xích Long, Trưởng Công an phường Tân Phong, cho biết: Sau khi nhận được đơn của em Khoa, công an phường đã làm việc với hai bên và nhân chứng. Các anh bảo vệ dân phố thừa nhận có đánh Khoa và bắt cởi hết quần áo. Tối 24-12-2009, công an phường đã tổ chức cuộc họp dân để yêu cầu ba anh bảo vệ trên xin lỗi Khoa trước tập thể nhưng hôm đó Khoa không đến. Công an phường đã yêu cầu Khoa đi khám bệnh và đem tất cả giấy tờ, toa thuốc… đến để ba anh bồi thường. “Ngoài ra, tôi đã trao đổi với chủ tịch phường là nên cho thôi việc ba anh bảo vệ” - ông Long cho biết thêm.

THÀNH NHÂN