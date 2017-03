Bị níu áo vì nghi mua thịt heo rừng

“Tôi mua mấy chục ký thịt heo lai heo rừng nhưng công an xã cứ bảo đó là thịt heo rừng, xâm phạm đến động vật hoang dã rồi thu giữ của tôi. Tôi yêu cầu trả lại nhưng chục ngày rồi mà công an vẫn chưa giải quyết. Tôi lo lắng quá…” - bà Vũ Thị Hương (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, Bình Phước) phản ánh.

Tạm giữ tang vật vì nghi heo rừng

Bà Hương kể 10 ngày trước, trên đường đi làm về, bà thấy một người rao bán thịt heo lai nên mua 28 ký, giá gần 2 triệu đồng. Chở thịt về gần đến nhà, bà bị một thanh niên chặn xe kiểm tra. Tiếp đó, một anh công an huyện chạy đến yêu cầu bà lên UBND xã Tân Hưng (huyện Đồng Phú) để lập biên bản.

“Làm việc xong, Công an xã Tân Hưng tạm giữ thịt heo rồi cho tôi về. Một lúc sau có ông công an xã gọi cho tôi bảo không báo cáo lãnh đạo nữa mà sẽ lấy một nửa số thịt heo, còn tôi lấy một nửa. Tôi không đồng ý. Người này có nói vài lần nữa rồi thôi…” - bà Hương cho biết.

Bà Hương buồn bã vì cho rằng thịt mình mua là heo lai nhưng lại bị công an tạm giữ để kiểm tra xem có phải là heo rừng hay không. Ảnh: MQ

Cũng theo bà Hương, hai ngày sau, công an xã lại kêu lên làm việc đồng thời cho biết bà vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Nguyên do là bà có hành vi mua động vật hoang dã không thuộc loại nguy cấp, quý hiếm có giá trị dưới 5 triệu đồng.

“Tôi không chấp nhận cách giải quyết của công an xã vì tôi không vi phạm gì cả, cớ sao lại thu giữ thịt heo của tôi. Vừa rồi tôi lên Công an huyện Đồng Phú khiếu nại thì được thông báo vụ việc thuộc thẩm quyền công an xã. Nhưng từ đó đến nay tôi không thấy ai đá động gì đến nữa. Vậy tôi biết phải làm sao?” - bà Hương thắc mắc.

Không có việc đòi chia nửa số thịt

Ông Triệu Văn Bào, Quyền Trưởng Công an xã Tân Hưng, cho biết hôm trước xã nghe tin báo chị Hương vận chuyển thịt động vật hoang dã nên phối hợp với công an huyện kiểm tra và tạm giữ lô thịt heo. Tại cơ quan công an, chị Hương bảo mua thịt heo lai của một người không quen biết trong nông trường cao su nhưng chúng tôi đi xác minh thì không có hộ nào nuôi heo lai rồi mổ thịt bán cho chị Hương.

Ông Bào thông tin thêm xã đã báo cáo vụ việc cho công an huyện và Chi cục Kiểm lâm huyện Đồng Phú. Sau khi kiểm tra, khảo sát giá cả thị trường, các cơ quan xác định nếu đây đúng là thịt heo rừng thì giá trị cũng chỉ dưới 5 triệu đồng, thuộc thẩm quyền của công an xã. Do vậy vụ việc đang được đơn vị thụ lý giải quyết. Hiện tang vật này vẫn đủ số lượng, được bảo quản ở tủ đông, không có việc công an đòi chia nửa số thịt heo như chị Hương nói. Công an xã cũng đang cho đi giám định mẫu vật, nếu đây thật sự là thịt heo rừng thì sẽ xử lý theo đúng quy định, còn nếu là thịt heo lai thì sẽ trả lại cho chị Hương.

Trao đổi thêm với chúng tôi, đại diện Công an huyện Đồng Phú cho biết công an huyện cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn công an xã nhanh chóng phối hợp với kiểm lâm huyện xác minh, giám định số thịt heo trên thuộc loại nào nhằm có hướng xử lý.

MINH QUÝ