Bị phạt do nhập hộ khẩu trễ

Cơ quan này yêu cầu tôi phải đóng phạt 150.000 đồng vì có lỗi “nhập hộ khẩu trễ”. Không biết công an quận bắt lỗi vậy có đúng không?

Bà Võ Thị Mai Phương (Phường 13, quận 10)

Trung tá ĐỖ THÀNH CÔNG, Đội phó Đội Quản lý hành chính - Công an quận 10, trả lời: Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 107/2007 của Chính phủ (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú), trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày trẻ em được đăng ký khai sinh, cha, mẹ hoặc đại diện hộ gia đình, người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ em đó. Như vậy, chị Phương đã không thực hiện đúng quy định này khi để đến sáu tháng sau mới đăng ký thường trú cho con.

Về việc xử phạt, theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 73/2010 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội), hành vi không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú bị phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng. Theo khoản 2 Điều 57 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Căn cứ vào quy định này, công an quận đã xử phạt chị Phương 150.000 đồng.

NGUYỄN HIỀN ghi