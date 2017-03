Bí quyết thành công của phụ nữ ngày nay

Mới đây, trường đại học Harvard của Mỹ đã dành vị trí chủ tịch cho bà Drew Gilpin Faust. Faust đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong suốt lịch sử 371 năm của Harvard được đề cử vào vị trí chủ tịch của trường đại học nổi tiếng nhất nhì thế giới này. Khi còn bé, Faust nhớ có lần mẹ bà đã dạy rằng “Đây là thế giới của đàn ông con à. Con hãy nhớ điều ấy nhé con yêu, điều đó sẽ giúp con rất nhiều đó…” Faust nhớ như in lời mẹ dặn và ghi chú vào nhật ký của mình, nhưng cuối cùng bà đã từ chối không chấp nhận điều ấy.

Trong lĩnh vực chính trị, bà Hillary Clinton, đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Và đó chỉ mới là 2 trong số rất nhiều trường hợp khác về những phụ nữ thành đạt trong thế giới hôm nay.

Rõ ràng quan niệm cho rằng phụ nữ chỉ phù hợp với việc ở nhà chăm sóc gia đình, con cái và thích hợp với những công việc của “nữ giới” như làm thư ký, kế toán đã không còn đúng nữa.

Ngày nay những phụ nữ nắm giữ các vị trí then chốt tại các doanh nghiệp lớn, những người phụ nữ “chân yếu tay mềm” nhưng không hề thua sút các đối tác nam tại những buổi họp quan trọng, được giới mày râu kính nể và trọng vọng đã không còn là trường hợp hiếm hoi nữa. Người ta có thể thấy những việc làm được cho là phù hợp với phái nam trong lĩnh vực công nghệ cao, khoa học, kinh doanh và marketing… đã không còn là những việc làm của giới mày râu. Đấy là những lĩnh vực thu hút ngày càng nhiều phụ nữ và họ đã chứng minh được năng lực thậm chí hơn hẳn so với các đồng nghiệp nam.

Hiểu rõ nền văn hóa công ty

Càng hiểu rõ nền văn hóa công ty, bạn càng có nhiều cơ hội thành công. Nếu chưa rõ một vấn đề gì, bạn đừng ngần ngại hỏi các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn.

Thu thập kinh nghiệm

Đừng ngại ngần đảm trách nhiều vị trí khác nhau trong công ty. Bạn càng có kiến thức sâu rộng về hoạt động của công ty, bạn càng được đánh giá cao.

Chứng minh năng lực của bạn và để nhiều người biết đến bạn

Việc chứng tỏ năng lực của bạn nên được hiểu là “thể hiện những thành công mà bạn đã đạt được, những việc bạn có thể làm và đang làm tốt…”. Bạn đừng nên chứng tỏ mình theo cách khiến người khác nghĩ rằng bạn muốn là tâm điểm của vũ trụ hay gây nên những mối quan hệ căng thằng với đồng nghiệp.

Một phụ nữ giỏi chứng minh năng lực của mình thường hiểu rõ người mình cùng làm việc, tin tưởng vào các mối quan hệ tốt đẹp có thể giúp cho công việc được làm nhanh hơn và hiệu quả hơn và là người tin vào giải pháp đôi bên cùng thắng.

Phát triển mối quan hệ bè bạn

Bạn đừng nên giấu kín mình trong văn phòng. Hãy mở rộng mối quan hệ bè bạn. Hãy nắm bắt mọi cơ hội để phát triển các mối quan hệ bè bạn. Bạn nhớ áp dụng điều đó trong mọi khía cạnh của cuộc sống lẫn trong công việc. Hãy phát triển mối quan hệ bè bạn với những người thành công có cùng mục tiêu nghề nghiệp như bạn.

Học thêm kỹ năng cần thiết

Bạn hãy học thêm kỹ năng mới và phát triển những kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong nghề nghiệp. Nhiều công ty sẽ trả chi phí cho bạn đi học các khóa nâng cao, nếu không bạn có thể tự trang trải cho các khóa học này.

Lập kế hoạch nghề nghiệp

Hãy lập kế hoạch nghề nghiệp cụ thể mô tả rõ mục tiêu nghề nghiệp của bạn và thường xuyên đánh giá lại các mục tiêu đã đặt ra. Nếu không có kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng, bạn khó có thể đi đến đỉnh cao nghề nghiệp trong thời gian ngắn nhất.

Tìm một phong cách lãnh đạo phù hợp

Là phụ nữ, bạn cần có một phong cách lãnh đạo phù hợp với mình. Bạn vừa nên linh hoạt lại vừa đủ mạnh mẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

Hãy cho thấy mục tiêu cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp của bạn là hoàn toàn tách bạch

Bạn đừng để người khác nghĩ rằng bạn mới đóng góp chỉ phân nửa khả năng của mình cho công việc vì lý do gia đình. Bạn hãy cho thấy sự khác biệt này ngay từ đầu – toàn tâm toàn ý cho công việc nơi công sở và dành thời gian còn lại cho gia đình khi rời khỏi công ty.

Có một cuộc sống gia đình hạnh phúc

Không ai có thể phủ nhận một gia đình hạnh phúc là lý do đằng sau sự thành đạt của người phụ nữ.

Nếu đã có gia đình, bạn đừng ngần ngại chia sẻ với người bạn đời của mình về công việc hiện tại, đặc biệt khi công việc đó có thể lởn vởn trong đầu bạn sau giờ làm việc. Việc chia sẻ đó sẽ giúp cho bạn giải quyết được vấn đề và giúp cho cuộc sống của bạn tươi đẹp hơn.

Nếu bạn còn độc thân, một gia đình hạnh phúc với bố mẹ thương yêu và các anh chị em thân thương sẽ là nguồn động lực to lớn giúp bạn vượt qua bất kỳ khó khăn thách thức nào trong công việc và cuộc sống.



Theo Vietnamworks