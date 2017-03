Bị sụp xuống cống sâu 5m hơn 1 giờ đồng hồ

Trong lúc lái xe máy trên đường Tân Quy- Phước Đồng (An Hải), chị Trần Thị Bích (37 tuổi, ở thôn Xóm Cát, xã An Hải, Tuy An, Phú Yên) đã rơi xuống một cống giữa đường sâu hơn 5m.

Tai nạn xảy ra lúc 4h ngày 30/11. Được biết, đây là cống nước bị sập hồi đầu tháng 11/2010. Tai nạn làm chị Bích bất tỉnh, xe máy gãy đôi, đè lên người nằm dưới cống nước mưa hơn 1 giờ.

Đến sáng cùng ngày, người nhà mới phát hiện đưa chị đi cấp cứu và chuyển tiếp ra Quy Nhơn trong tình trạng chấn thương nặng, gãy xương đòn, đứt dây thần kinh tay,...



Ngày 2/12, anh Huỳnh Ngọc Tiến, chồng chị Bích cho biết, chị đã tạm phục hồi sau ba ngày cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 13 - Quy Nhơn (Bình Định).



Theo H.Yến (Bee)