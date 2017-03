Bị tịch thu 400 triệu đồng nhưng chỉ lập biên bản 4 triệu đồng?

Cụ thể, trong phần xét hỏi Linh khai khi bị bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của mình, đội trinh sát Công an quận 12 đã thu giữ tại phòng trọ Linh 400 triệu đồng. Tuy nhiên, phía công an quận chỉ lập biên bản thu giữ 4 triệu đồng. Tại tòa, Linh kêu rằng số tiền 400 triệu đồng do mẹ nuôi bị cáo bán lợn, bán đất ở quê gửi lên cho Linh để gửi ngân hàng. Tòa thấy cần làm rõ lời khai của Linh nên đã hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, vì động cơ trục lợi, Linh đã mua heroin về chia cho ba bị cáo, còn lại phân nhỏ ra, bán kiếm lời. Tổng số ma túy Linh đã mua bán và bị bắt giữ khoảng 170 gr.

PHAN THƯƠNG