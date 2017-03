Bị trộm cần báo công an ngay

Anh Hoàng Ngọc Tuấn (tổ 22, khu phố 2, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) phản ánh: “Sau lễ 2-9, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà chúng tôi lục tung đồ đạc. Chúng tôi có báo cho cảnh sát khu vực nhưng đến nay vẫn chưa rõ vụ việc đã được xử lý thế nào”.

Theo anh Tuấn, hai năm nay khu phố trên rất an ninh. Vậy nên nhiều nhà đã chủ quan đêm ngủ không đóng cửa. Vào lúc 1 giờ sáng cách đây khoảng một tuần, khi vợ chồng anh cùng hai con gái nhỏ đang ngủ say thì từ bên ngoài kẻ trộm đã trèo lên cột điện đột nhập vào nhà anh bằng cửa ở lầu một (nhà anh hay mở cửa này vào ban đêm cho mát). Khi thức dậy, anh giật mình khi nhìn thấy một kẻ lạ mặt mập mạp, tóc ngắn, ở trần, mặc quần jean dài tỉnh bơ ngồi lục đồ đạc trong tủ gần chỗ ngủ của vợ chồng và các con anh.

“Tôi la lên thì kẻ trộm vùng dậy định chạy đến cửa nơi có cầu thang xuống phòng trệt để thoát ra ngoài. Tôi chặn lại, hai bên giằng co được một lúc thì đối tượng chạy ngược ra lan can và nhảy từ lầu một xuống dưới đường với độ cao khoảng 4,5 m. Tôi chạy theo thì thấy kẻ trộm đã bị thương và được một thanh niên chờ sẵn ở dưới đến dìu đi và cùng chạy thoát” - anh Tuấn kể lại.

Theo anh Tuấn, kẻ trộm đã đột nhập vào nhà anh bằng cửa mà vợ chồng anh thường mở vào ban đêm cho mát. Ảnh: T.NHÂN

Sau đó, vợ chồng anh Tuấn xuống phòng trệt thì thấy toàn bộ đồ đạc nằm vương vãi. Hai ổ khóa của cánh cửa cổng và cửa vào nhà đã bị kẻ trộm mở trống. Kiểm tra lại, vợ chồng anh hú hồn vì chỉ mất một chiếc điện thoại, một ít tiền cùng hai cạc vẹt xe máy.

“Nếu hôm đó chúng tôi không phát hiện kịp thời thì bọn chúng đã lấy cả hai chiếc xe máy cùng những tài sản khác nữa vì một tên trộm ở bên dưới đã mở rộng cửa chờ sẵn. Từ khi xảy ra vụ việc, hai đứa con của tôi rất lo sợ. Chiều mỗi khi về sớm, ba mẹ con phải ngồi ở ngoài hè đợi ảnh về mới dám vào nhà” - vợ anh Tuấn nói.

Trao đổi với PV sáng 6-9, Trung tá Lê Phương Hồ, Phó Trưởng Công an phường Hiệp Thành (quận 12), cho biết: Sau khi sự việc xảy ra thì gia đình anh Tuấn không báo ngay cho công an phường biết mà để đến ngày sau mới gọi điện thoại cho cảnh sát khu vực. Do hiện trường không còn giữ nguyên như ban đầu nên chúng tôi chỉ có thể lấy lời khai, lập hồ sơ ban đầu và đang tiếp tục xác minh làm rõ.

Qua lời kể của anh Tuấn thì cảnh sát khu vực có nghi vấn một đối tượng nhưng hiện người này không còn ở trên địa bàn phường nữa. “Chúng tôi sẽ báo cáo với công an quận để tổ chức mạng lưới theo dõi, đeo bám, nếu có chứng cứ đầy đủ thì sẽ bắt giữ người này để xử lý theo quy định” - Trung tá Hồ cho biết thêm.

THÀNH NHÂN