Bị “trộm” tên để lập công ty “ma”

Tháng 6-2005, vợ chồng ông Trần Viết Thắm (tạm trú 32/3B tổ 1, khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) bị kẻ gian lẻn vào nhà lấy đi một số đồ dùng và giấy tờ tùy thân, trong đó có chứng minh nhân dân (CMND) của cả hai. Ngay sau đó, vợ chồng ông Thắm đã làm đơn cớ mất và vài tháng sau thì được cấp CMND mới.

Tự dưng được làm thành viên công ty

Tháng 12-2007, ông Thắm và người bạn nộp hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên ngành xây dựng, thương mại, dịch vụ... Đến giữa tháng 1-2008, công ty của ông Thắm được cấp phép hoạt động. Chừng đi xin cấp mã số thuế, ông hết sức bất ngờ khi bị Cục Thuế TP.HCM từ chối với lý do “ông đang là thành viên của một công ty khác mà công ty đó lại không kê khai thuế...”.

Liệu có nhầm lẫn gì hay không khi trước đó ông Thắm chỉ đi làm thuê cho các công ty và chưa từng tham gia thành lập công ty nào? Tự xem xét, kiểm tra, ông phát hiện tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân có Công ty TNHH Viết Thắm và giám đốc của công ty này đã dùng CMND mà trước đây ông bị mất trộm để thành lập công ty. Tháng 7-2005, công ty này đã được cấp giấy phép kinh doanh. Chưa hết, ông Thắm còn phát hiện ai đó đã dùng CMND cũ của vợ ông để mở một công ty khác cũng tại địa chỉ trên.

Chưa rõ giám đốc của hai công ty trên có quan hệ gì với kẻ trộm và vì sao họ dùng CMND của người khác để mở công ty nhưng ông Thắm luôn lo ngại sẽ gặp nhiều phiền phức về sau. Để đâu đó rõ ràng, ông Thắm đã nhiều lần gửi đơn đề nghị các cơ quan chức năng xử lý những kẻ mạo danh. Song Công an quận Bình Tân đã chỉ ông sang Chi cục Thuế quận Bình Tân “vì vụ việc liên quan tới các công ty do ngành thuế quản lý”. Bên chi cục thuế bảo ông sang bên công an do “nơi đây có trách nhiệm xử lý việc mạo danh”... Trong khi đó, Cục Thuế TP.HCM lại yêu cầu ông phải khẩn trương giải quyết vụ việc trước ngày 17-3 thì mới xem xét cấp mã số thuế. Ông Thắm than thở: “Không ai chịu xử lý nên tôi chưa biết tính sao nữa...”.

Pháp luật bó tay?

Nói thêm về hoạt động của hai công ty “ma” trên, một cán bộ Phòng Kinh tế quận Bình Tân cho biết: “Công ty lấy tên ông Thắm không hoạt động từ cuối năm 2005; còn công ty lấy tên vợ ông đã ngưng hoạt động từ cuối năm 2006”. Như vậy, ông Thắm sẽ sớm được cấp mã số thuế?

Ông Dương Thế Quang, Trưởng phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế TP.HCM, cho biết: “Trong trường hợp này, ông Thắm phải làm văn bản tường trình sự việc, kèm theo các giấy tờ liên quan (như biên nhận đã gửi đơn tố giác đến các cơ quan chức năng) để được Cục xem xét, giải quyết”.

Vì sao có chuyện “râu ông nọ cắm cằm bà kia” trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh? Ông Lưu Văn Trấn, Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, giải thích: “Trong việc cấp giấy phép kinh doanh, chỉ cần người đứng tên thành lập công ty đích thân cầm CMND đến để được kiểm tra rồi sau đó ký nhận giấy phép. Tuy nhiên, cũng có trường hợp gian dối như dùng hình người khác dán vào CMND để đăng ký. Với thủ thuật này, cán bộ cấp giấy rất khó phát hiện và nếu có phát hiện thì Sở cũng chẳng thể xử lý khác hơn ngoài việc hủy bỏ giấy phép đã cấp...”.

Một chuyên gia kinh tế cũng cho biết, với các quy định thông thoáng của Luật Doanh nghiệp, ngày càng có nhiều người xin thành lập doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty. Có điều các phương pháp kiểm tra, phát hiện sai phạm; cách thức chế tài vẫn còn sơ sài, mang nặng tính hình thức. Hạn chế này của pháp luật đã bị một số người lợi dụng, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các công ty làm ăn chân chính.