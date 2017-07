Bịa tin nữ sinh ‘hiếp dâm chết người’, xử sao?

Hai nữ sinh đòi công lý bằng cách nào? Thực tế cho thấy mạng xã hội giống như một thế giới ảo và người ta có quyền đưa thông tin lên nhưng việc này phải nằm trong khuôn khổ pháp luật cho phép, tức là không được lợi dụng mạng Internet đưa những thông tin xấu, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân khác. Đối với trường hợp cụ thể này thì ngay khi có thông tin mình bị bêu xấu, hai nữ sinh cần phải sao chụp và in lại bài viết liên quan đến uy tín, danh dự của mình. Vì là bản thân hai nữ sinh sẽ không đủ khả năng để truy tìm cá nhân, tổ chức nào đăng lên nên cần phải báo ngay cho các cơ quan sau đây để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi: Bộ TT&TT, dưới bộ là Sở TT&TT. Ngoài ra, về phía công an thì có thể báo cho các đơn vị của Bộ Công an như Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); Cục An ninh thông tin truyền thông (A87); Phòng An ninh kinh tế (PA81) thuộc sở công an tỉnh, thành phố; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ 2 (PA71) thuộc sở công an tỉnh, thành phố. Ông NGUYỄN ĐỨC THỌ,

Chánh Thanh tra Sở TT&TT TP.HCM