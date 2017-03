Biên bản ghi không đúng, người khởi kiện gặp khó

Tháng 8-2012, ông nộp đơn đề nghị phường hòa giải về việc phân chia di sản là đất đai. Phường đã tiến hành hòa giải nhưng không cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất tham dự. Với biên bản hòa giải như thế, TAND quận Thốt Nốt không nhận đơn khởi kiện của ông. Tòa này hướng dẫn ông phải được phường hòa giải lại nhưng phường lại bảo: “Nếu nói sai thì tòa án phải có văn bản và đóng dấu ký tên”. Tuy nhiên, tòa cho rằng: “Hồ sơ chưa đúng thì tòa không nhận đồng thời cũng không làm văn bản cho phường”. Sau cả chục lần đi lại, giờ ông không biết phải làm thế nào để được giải quyết vụ kiện.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Thạnh Hòa, cho biết: Hôm hòa giải phường có cho anh, em của ông Đạm vào tham dự. Thế nhưng không rõ người làm biên bản ghi sao đó mà không thể hiện được việc này. Phường đề nghị tòa án nêu yêu cầu cụ thể để phường thực hiện.

Theo một cán bộ TAND quận Thốt Nốt, qua biên bản hòa giải thì tòa nhận thấy phường không triệu tập đủ thành phần (trong đơn khởi kiện, ông Đạm để tên 11 anh, em). Nếu phường mời đầy đủ mà vì lý do gì đó họ không tham dự phiên hòa giải được thì phường phải thể hiện trong biên bản. Trong trường hợp này, ông Đạm cần nộp đơn đề nghị phường hòa giải lại. Đơn cần nêu rõ nội dung cần hòa giải, tên những người cùng hàng thừa kế để phường căn cứ vào đó xử lý cho đúng quy định. NHẪN NAM

Tổ chức đá gà trong khu ao cá. Bạn đọc có số điện thoại 098988… phản ánh: Gần đây, có nhóm thanh niên tụ tập tại một ao cá ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP.HCM) để tổ chức đá gà ăn tiền. Họ thường tổ chức đá gà vào buổi trưa, riêng thứ Bảy và Chủ nhật thì đá cả ngày. Những người tham gia thường hay lớn tiếng cãi cọ với nhau gây mất an ninh trật tự.

Một lãnh đạo Công an xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) cho biết: Điểm đá gà nói trên chỉ mới phát sinh trong dịp tết Nguyên đán vừa qua với quy mô nhỏ. Lãnh đạo công an xã đã chỉ đạo lực lượng xuống bắt và xử phạt hành chính. Để vi phạm không tái diễn, công an xã tiếp tục phân công người thường xuyên kiểm tra khu vực này. LÊ THÀNH

Nhiều nắp vỉ sắt đậy hố ga bị hư. Bạn đọc phản ánh: Nhiều nắp vỉ sắt đậy hố ga trên đường Ấp Chiến Lược, KP 4, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM) bị rỉ sét, hư hỏng rơi rớt dần. Ban đêm, người chạy xe máy dễ bị tai nạn từ những cái bẫy này.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân) cho biết: Phường đã tổ chức khảo sát, thống kê số lượng vỉ sắt bị hư hỏng trên tuyến đường Ấp Chiếc Lược và gửi văn bản đề nghị quận trích kinh phí thay thế. Hiện Phòng quản lý đô thị quận đang tiến hành làm các vỉ mới. THÀNH NHÂN