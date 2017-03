Biên bản giữ bằng lái không thể thay GPLX

ÔngLÊ HỒNG HƯNG, Trưởng phòng Điều tra chống trục lợi bảo hiểmCông ty Cổ phần Bảo hiểm AAA: Phải được chi trả bảo hiểm Hành vi “không mang theo GPLX” hoàn toàn khác với hành vi “không có GPLX”. Không mang theo có nghĩa là có GPLX nhưng vì nhiều lý do mà không có sẵn trong người như: quên mang, bị thất lạc, bị CSGT tạm giữ để phục vụ việc xử phạt vi phạm giao thông... Theo khoản 4b Điều 24 Nghị định 34/2010 của Chính phủ, hành vi không mang theo GPLX khi điều khiển xe ô tô chỉ phải chịu hậu quả pháp lý rất nhẹ là phạt tiền từ 120.000 đến 200.000 đồng. Ngoài ra, không có thêm biện pháp chế tài nào khác liên quan đến quyền điều khiển phương tiện. Như vậy, với trường hợp cụ thể nêu trong bài viết, tài xế T. không thuộc trường hợp “không có GPLX hợp lệ” nên không thể bị loại trừ bảo hiểm. ÁI NHÂN ghi KHÁNH HẠ (Quận Tân Phú, TP.HCM): Không nên bồi thường Là tài xế tôi từng bị CSGT lập biên bản tạm giữ bằng lái, xong chuyến đi mới về nộp phạt. Có lần chỉ lấn trái một tí từ đường Pasteur qua Võ Thị Sáu, tôi đã bị giữ bằng, trong khi đó ngày mai tôi phải lái xe công tác Hà Nội dài ngày. Vậy mà lại hay! Trong chuyến đi đó, tôi có vi phạm mấy lần về tốc độ nhưng cứ nhỏ nhẹ trưng ra biên bản là được cho qua. Đồng nghiệp tôi còn cho biết một khi đã bị giữ bằng lái thì họ khai thác gần hết thời hạn ghi trong biên bản rồi mới tiến hành nộp phạt. Nghĩa là trong quá trình lái xe, chúng tôi không còn mang theo bằng lái bên mình như luật quy định mà vẫn ung dung lưu thông trên đường! May thay là những chuyến đi không bằng lái ấy nhiều tài xế đã không gây tai nạn vì sự chủ quan không chấp hành đúng luật giao thông của mình. Trong vụ việc của ông H., theo tôi, việc Công ty Bảo hiểm B. không bồi thường là có căn cứ. Ngoài việc điều lệ bảo hiểm của họ có quy định rõ thì còn lẽ này: Một khi tài xế bị tạm giữ bằng lái là đã có vấn đề về nghề nghiệp, anh ta không còn đủ tư cách điều khiển nguồn nguy hiểm cao độ nữa. Được phép điều khiển xe Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) đã xác định đúng về việc tài xế T. vẫn được điều khiển phương tiện. Bởi vi phạm của tài xế (để người ngồi trên buồng lái quá số người quy định) không thuộc các lỗi bị tước quyền sử dụng GPLX. Do chỉ bị tạm giữ GPLX để bảo đảm cho việc nộp phạt nên phải hiểu là tài xế vẫn có GPLX hợp lệ và được phép điều khiển xe. Ông NGUYỄN KIM HẢI, Trưởng phòng Hướng dẫn tổ chức công tác tuần tra kiểm soát giao thông

