Biển báo đặt sai chỗ gây tai nạn

Chiều 22-12, một vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng đã xảy ra ở khu vực cầu Cần Thơ, cách trạm thu phí khoảng 400 m. Một thanh niên chạy xe gắn máy bị thương nặng do đâm vào đuôi xe khách. Trong khi Công an quận Cái Răng đang làm rõ nguyên nhân thì người dân địa phương cho biết do biển báo giao thông được đặt sai chỗ mà nhiều người đã bị TNGT tại đây.

PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đi dọc tuyến cầu Cần Thơ, trong đó có khu vực thuộc nhịp chính bờ nam (phía Cần Thơ) dẫn vào khu trạm thu phí để làm rõ nghi vấn trên. Tại khu vực xảy ra vụ TNGT có cắm một biển báo 20/150 m và cách vị trí biển này đúng 150 m là biển báo 20 (biển cảnh báo hạn chế tốc độ và biển quy định tốc độ 20 km/giờ). Cách biển 20 trên 200 m là trạm thu phí của Công ty TNHH Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ. Ở nơi này, lực lượng CSGT thường bố trí lực lượng để bắn tốc độ.

Biển báo hạn chế tốc độ đặt ngay dốc nhánh rẽ vào đường Quang Trung. Ảnh: GIA TUỆ

Việc cắm biển cảnh báo hạn chế tốc độ này xem ra không hợp lý vì xe lưu thông (từ hướng Vĩnh Long về Cần Thơ) đang thả dốc cầu nên tốc độ sẽ rất cao. Nếu thiếu quan sát biển báo, những tài xế ở vùng miền khác lần đầu đi qua khu vực này dễ thắng gấp để giảm tốc độ và TNGT sẽ xảy ra nếu xe chạy phía sau không giữ đúng khoảng cách an toàn.

Trao đổi với PV, ông Phan Quang Dự, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Khai thác cầu Cần Thơ, khẳng định biển báo đặt như vậy là hợp lý. Cách khu vực bắt đầu hạn chế tốc độ 20 km/giờ khoảng 150 m đã có biển cảnh báo để các tài xế lưu ý. Lại nữa, theo Luật Giao thông đường bộ, xe lên xuống cầu đều phải giảm tốc độ.

Ông Lê Tấn Học, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, cho biết các bảng hạn chế tốc độ do đơn vị quản lý cầu Cần Thơ cắm. Do trước đây khi thông xe cầu Cần Thơ và khi trạm thu phí chưa hoạt động nên đơn vị này đã bố trí các bảng hạn chế tốc độ và bảng cảnh báo với mục đích báo hiệu cho người điều khiển phương tiện giảm tốc độ khi lưu thông qua các trạm. Nay trạm thu phí đã đi vào hoạt động nên các xe đều buộc phải dừng trước trạm để làm thủ tục. Nếu xét thấy biển báo không còn cần thiết, đồng thời có thể gây TNGT, Sở sẽ phối hợp với đơn vị quản lý cầu xem xét lại việc bỏ biển báo.

GIA TUỆ