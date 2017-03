Biến chốt dân phòng thành... nhà ở (!?)

Gần đây, bà con ngụ ở hẻm 48 thuộc khu phố 3, phường 9, quận 3, TP.HCM chứng kiến một cán bộ phường ngang nhiên xây cất nhà không phép làm hẹp chiều ngang hẻm. Đã vậy, trong lúc thi công, người này còn đổ các nguyên, vật liệu tràn ra lối đi chung khiến hẻm trở nên nhếch nhác.

Trước đây, hẻm trên rộng khoảng 6 m, được dùng làm nơi tập thể dục cho những người già và là khoảng sân vui chơi hiếm hoi của trẻ em trong xóm. Năm 1984, UBND phường đã xây dựng một căn nhà nhỏ khoảng 16 m2 để làm văn phòng hợp tác xã. Bấy giờ, hẻm bị thu hẹp chỉ còn khoảng 4 m. Sau khi văn phòng ngưng hoạt động, địa điểm trên được sử dụng làm chốt dân phòng và điểm đăng ký tạm trú tạm vắng. Đến năm 1998, nơi đây được cho thuê làm điểm sửa chữa xe máy. Bất ngờ, vào ngày 5-12-2008, một phó bí thư chi bộ phường đã xây dựng nhà ở tại vị trí trên.

Do bà con phản ứng gay gắt nên UBND phường 9 đã triệu tập một phiên họp ở khu phố để đề nghị “bà con thông cảm xem xét”. Theo một phó chủ tịch phường, nhà cán bộ trên ở tận Gò Vấp. Cho nên phường đã lấy lại chốt dân phòng để cho ông thuê làm nhà ở. Do diện tích đất quá nhỏ nên ông ấy đã đúc thêm tầng và vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Làm việc với phóng viên Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND phường 9, trần tình: “Chúng tôi chỉ cho cán bộ đó thuê nhà trong một thời gian”.

Riêng ông Phạm Ngọc Hữu, Phó Chủ tịch UBND quận 3, cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của bà con về vụ việc, tôi đã trực tiếp đến nơi để khảo sát. Rõ ràng việc xây cất nhà tại vị trí trên hoàn toàn sai quy định. Quận đã chỉ đạo phường phải đình chỉ việc xây cất và buộc đương sự tháo dỡ các vật liệu xây dựng để trả lại hiện trạng ban đầu”.