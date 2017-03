Biến đường đi thành nhà xưởng

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Thu Vân (ấp Long Lợi, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, Tiền Giang), Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Chế biến kinh doanh lương thực Phước Thành 2 (tọa lạc cùng ấp) do ông Trịnh Hoài Trung làm chủ đã ngang nhiên lấn chiếm đường đi công cộng.

Dựng bến bãi lấn đường đi

Theo ghi nhận của chúng tôi, phần đường giao thông và phần đất cặp bờ kênh Nguyễn Tấn Thành tiếp giáp với nhà kho của DNTN Phước Thành 2 đã được ông Trung cho người đổ nền bê tông kiên cố dài hàng chục mét. Bên trên nền bê tông là một khung sắt lớn có mái và vách ngăn, bên trong thiết kế hai băng chuyền tải gạo cắt ngang đường giao thông theo hướng từ nhà kho ra bờ kênh. Ông Trung còn cho xây một nhà bảo vệ chiều ngang 2,5 m, dài 3 m lấn ra nền đường nên lối đi còn lại chỉ còn rộng khoảng 3 m.

Theo bà Vân và nhiều người dân ấp Long Lợi, trước đây con đường bị lấn chiếm là huyện lộ, đường giao thông chính của người dân trong ấp để ra quốc lộ 1A. Sau khi có huyện lộ 34, đoạn đường dài khoảng 300 m này vẫn là lối đi chính của hàng chục hộ dân trong khu vực. Khi DNTN Phước Thành 2 xây dựng nhà xưởng lấn chiếm đường công cộng và bờ sông vào đầu năm 2011, gia đình bà Vân ở cuối đường không còn lối cho xe cộ vào vận chuyển hàng hóa, đồ đạc ra quốc lộ.

Nhà xưởng của DNTN Phước Thành 2 lấn chiếm đường đi chung và bờ kênh Nguyễn Tấn Thành. Ảnh: HÙNG ANH

Đùn đẩy qua lại

Ngày 1-3-2011, UBND xã Long Hưng có văn bản trả lời bà Vân như sau: Đường trên do UBND xã quản lý chứ không phải là đường đi công cộng. Việc ông Trung mở bãi bến cặp bờ kênh Nguyễn Tấn Thành đã được UBND xã đồng ý, nhà bảo vệ xây trên đất của ông Trung đã được cấp quyền sử dụng. Việc ông Trung đổ nền bê tông và xây dựng khung nhà, mái che và băng chuyền tải gạo trên đường đi đó không làm ảnh hưởng đến giao thông đi lại của các hộ dân và gia đình bà Vân.

Không đồng ý với lập luận và cách xử lý của UBND xã, bà Vân tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, sau đó ông Nguyễn Văn Năm, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, lại cho biết khiếu nại của bà Vân không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan này, đồng thời hướng dẫn bà tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND xã Long Hưng. Ngặt nỗi, bà Vân nhiều lần gửi đơn đến UBND xã Long Hưng thì nơi này từ chối nhận đơn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù đoạn đường do DNTN Phước Thành 2 lấn chiếm không còn là tuyến huyện lộ nhưng là đường giao thông chính của các hộ dân trong khu vực nên vẫn là công trình giao thông do Nhà nước quản lý. Mặt khác, kênh Nguyễn Tấn Thành từ trước tới nay là tuyến giao thông vận tải đường thủy huyết mạch để vận chuyển nông sản hàng hóa từ vùng Đồng Tháp Mười ra sông Tiền. Việc UBND xã Long Hưng cho phép DNTN Phước Thành 2 xây dựng nhà xưởng lấn chiếm hoàn toàn đường đi công cộng và bờ kênh Nguyễn Tấn Thành đã vi phạm Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông năm 1994 và Nghị định 40/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Nếu lấn đường thì phải tháo dỡ Chúng tôi đã giao cho Phòng Kinh tế-Hạ tầng phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác minh, báo cáo với UBND huyện để có hướng xử lý vụ việc. Đến nay, các cơ quan này vẫn chưa có văn bản báo cáo với UBND huyện nhưng không rõ vì sao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện lại gửi văn bản thông báo với người khiếu nại rằng thẩm quyền xử lý không thuộc về mình. Chúng tôi sẽ yêu cầu hai phòng trên báo cáo rồi mới có hướng xử lý cụ thể. Nếu đúng là DNTN Phước Thành 2 xây nhà xưởng lấn chiếm đường đi công cộng thì phải xử lý tháo dỡ. Ông NGUYỄN VĂN CƯỜI,

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Tiền Giang

HÙNG ANH