Biến nhà người khác thành nhà mình (!?)

Số báo trước, chúng tôi có phản ánh một trường hợp ở huyện Nhà Bè, TP.HCM bị người khác bẻ khóa nhà vào ở. Sau đó, Công an huyện Nhà Bè đã khởi tố, tạm giam người chiếm đoạt nhà về hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân theo Điều 124 Bộ luật Hình sự. Tưởng rằng đó là trường hợp cá biệt, ai ngờ mới đây, ông Hàn Vân Phong (phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cũng bị người khác chiếm đoạt nhà trái phép.

Năm 2003, ông Phong mua hợp pháp căn nhà số 72/5A đường Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Sau khi mua, ông không ở nhà này, chỉ thỉnh thoảng tới lui thăm nhà.

Đầu tháng 9-2008, khi đến khảo sát để chuẩn bị lắp đặt đồng hồ điện, nước, ông Phong tá hỏa khi nhìn thấy có nhiều người lạ mặt đang ở trong nhà của mình. Qua tìm hiểu, ông được biết đó là gia đình của hai ông C. và H. Năm 2004, thấy nhà bỏ trống, hai hộ trên với tổng cộng 14 nhân khẩu đã tự tiện dọn tới ở.

Lập tức, ông Phong đã yêu cầu chính quyền địa phương lập biên bản, buộc hai gia đình trên phải trả nhà cho ông trong thời hạn nhất định. Tuy nhiên, hai hộ trên không chịu dọn đi. Hoài nghi giấy tờ nhà của ông Phong không hợp lệ, ông H. chỉ đồng ý trả nhà với điều kiện được ông Phong hỗ trợ 100 triệu đồng. Riêng ông C., trong cả ba lần bị lập biên bản, ông đều không ký tên.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào chiều 30-10, ông Lê Lợi - Chủ tịch UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7 cho biết: Sau khi kiểm tra, phường xác định giấy tờ nhà của ông Phong hoàn toàn hợp lệ. Hai hộ ông C. và ông H. không hề đăng ký tạm trú tại địa chỉ trên. Đây là lỗi của cảnh sát khu vực đã không nắm sát địa bàn. Ban đầu, phường định xử lý hành chính hành vi trên nhưng xét thấy họ đã chiếm dụng nhà trong một thời gian dài nên phường đang tính đến một phương án xử lý khác nghiêm khắc hơn. Sắp tới, công an phường sẽ mời các bên đến làm việc. Nếu hai hộ tiếp tục bất hợp tác, phường sẽ chuyển hồ sơ đến công an quận để nơi đây điều tra, xử lý hình sự.