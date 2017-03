Biến trẻ có mẹ thành trẻ bị bỏ rơi (!?)

Bé mới hơn một tuổi, đang sống tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ vào đời sớm (TTNDTVĐS) tỉnh Bến Tre. Vì hoàn cảnh riêng nên mẹ đẻ của bé đã nhờ người khác gửi vào trung tâm nuôi giúp. Sau đó, bé bị biến thành trẻ bị bỏ rơi và suýt nữa thì bé đã được đem cho người nước ngoài làm con nuôi.

Lập biên bản sai sự thật

Hồ sơ tiếp nhận bé L. vào trung tâm trên thể hiện: Chiều 22-6-2007, bà Phan Hồng Thủy, cán bộ chuyên trách dân số-gia đình-trẻ em thị trấn Mỏ Cày, biết được có một bé sơ sinh bị bỏ rơi tại đường Công Lý, khu phố 1, thị trấn Mỏ Cày. Bà đã trình báo sự việc với UBND, công an thị trấn, TTNDTVĐS... Cùng ngày, UBND thị trấn Mỏ Cày đã lập biên bản tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi và bé được chính thức giao cho TTNDTVĐS nuôi dưỡng. Đến ngày 29-8-2007, TTNDTVĐS đã đến UBND phường 6, thị xã Bến Tre để làm khai sinh cho bé L. Trong khai sinh, ngày tháng sinh của bé L. được ghi là 22-6-2007 (ngày bé được phát hiện bị bỏ rơi).

Thân phận của bé L. tưởng được giữ y như thế cho đến khi trung tâm làm hồ sơ cho bé cho một người nước ngoài làm con nuôi. Đầu năm 2008, qua kiểm tra, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre phát hiện lý lịch của bé được trung tâm ghi nhận hoàn toàn sai sự thật. Theo kết quả xác minh của Công an tỉnh Bến Tre thì “cháu L. không thuộc diện trẻ bị bỏ rơi. Cháu có mẹ và người mẹ đã thông qua người khác để giao con cho TTNDTVĐS nhưng không làm thủ tục theo yêu cầu...”.

Đến lúc này, ông Nguyễn Thành Lâm - Giám đốc trung tâm mới thừa nhận: “Khi tiếp nhận cháu, trung tâm có đề nghị người mẹ viết giấy tay cho con vào trung tâm nhưng mẹ cháu không chịu. Do đứa bé không phải là con của người chồng hiện tại nên mẹ bé không thể công khai làm thủ tục cho bé...”.

Người làm sai bị khiển trách

Cho rằng các cá nhân đã lập hồ sơ “ma” để biến trẻ từ chỗ có mẹ thành trẻ bị bỏ rơi, Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre đã bác hồ sơ cho con nuôi nêu trên, đồng thời đề nghị UBND huyện Mỏ Cày tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm những cá nhân liên quan. Ngoài ra, sở này cũng yêu cầu UBND phường 6, thị xã Bến Tre làm thủ tục hủy, xóa bộ giấy khai sinh đã lập cho bé L. vì ngày sinh chính xác của bé là ngày 18-6-2007 (trước bốn ngày so với ngày ghi trong khai sinh). Bà Đặng Thị Kim Cương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bến Tre nhận định: “Trường hợp này nếu không phát hiện thì về sau trẻ lớn lên sẽ không biết mẹ mình là ai. Đây là việc làm trái với quy định của pháp luật và không có đạo đức”.

Khi được hỏi vì sao lại trình báo sai, bà Thủy đổ hết lỗi cho một cán bộ trung tâm. Tuy không hề gặp mặt bé (do hết giờ làm việc nên cán bộ trung tâm đã ẵm bé về tỉnh (!) nhưng vì cả tin và nể nang cấp trên nên bà đã xác nhận sai thực tế. Phía chủ tịch và trưởng công an thị trấn (những người đã cùng ký tên vào biên bản tiếp nhận trẻ bị bỏ rơi) thì cho biết do thiếu kiểm tra, xác minh nên đã ký xác nhận không đúng sự thật.

Được biết, chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày đã ra quyết định kỷ luật các cá nhân liên quan với hình thức khiển trách.