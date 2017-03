Biến tướng quỹ hội phụ huynh: Thu bình quân và áp đặt

Dễ gây “bội thực”

Con tôi đang học lớp 10 “chất lượng” ở Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Quỹ phụ huynh học sinh (PHHS) trường này cũng thu bình quân 300.000 đồng/HS. Trong buổi họp phụ huynh lớp đầu năm học, chúng tôi được thông báo mỗi người phải đóng 1,3 triệu đồng để trang bị đèn chiếu cho lớp. Nhiều phụ huynh đã phản ứng khoản thu này bởi lẽ đèn chiếu loại tốt chưa đến 10 triệu đồng/cái. Lớp có khoảng 45 học sinh, nếu thu như mức trên thì thành tiền 55 triệu đồng. Tại sao phải thu dư và tiền dư dùng làm gì? Lại nữa, không nên mỗi lớp có một đèn chiếu vì sẽ rất lãng phí do không phải lúc nào lớp cũng sử dụng phương tiện này.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ giải thích mức thu này là do hội PHHS trường năm học trước quy định nên năm nay cứ thế mà thu. Tiếng là vận động nhưng nếu phụ huynh không đóng khoản tiền này thì con em của họ bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên nhắc nhở (!?).

Ông LÊ ĐÔNG, (Quận Bình Thạnh)

Trưởng ban đại diện toàn người giàu

Đầu năm học, tôi phải đóng cho con nhiều khoản lắt nhắt gần hết 2 triệu đồng, chưa kể tiền học thêm và quỹ hội phụ huynh. Hội phụ huynh của trường luôn miệng nói tự nguyện chứ thật ra mỗi lần họp là mỗi lần tôi đau đầu. Nếu cha mẹ không đóng tiền thì con mình bị cô giáo đứng trước lớp nhắc nhở, bêu tên. Trẻ 13-14 tuổi đã biết mắc cỡ nên liên tục năn nỉ cha mẹ đóng, tôi phải ráng đóng cho rồi. Đã vậy, trong danh sách toàn là những người đóng tiền triệu, mình mà đóng vài trăm ngàn là người thu tỏ vẻ khó chịu.

Phụ huynh Trường THPT Marie Curie đóng góp các khoản tiền năm học mới 2011-2012. Ảnh: Q.VIỆT

Không hiểu sao trưởng ban đại diện cha mẹ HS toàn là người giàu. Có phải đây là chủ đích của nhà trường để dễ kêu gọi đông đảo phụ huynh đóng tiền?

Anh HUỲNH MINH CHIẾN, phụ huynh một HS ở quận 1

Nhập nhằng danh nghĩa

So với các trường THCS ở các quận khác thì quỹ PHHS ở Trường THCS Hồng Bàng (quận 5) có phần cao hơn. Con tôi đang học lớp 7, ngoài quỹ PHHS lớp là 400.000 đồng/học kỳ còn phải nộp cho hội phụ huynh trường với mức xấp xỉ. Đây là mức thu chung mà phụ huynh nào cũng phải đóng, không phân biệt người có nhiều tiền hay ít tiền. Ngoài ra, hằng tháng khi đi đóng tiền học cho con, tôi còn thấy nhà trường đưa ra bảng liệt kê nhiều khoản phải đóng nhưng không rõ khoản nào do nhà trường thu, khoản này do hội phụ huynh thu. Có nhiều khoản thu khiến tôi rất băn khoăn, chẳng hạn như tiền sửa chữa nhà vệ sinh của trường. Tại sao nhà trường không dùng tiền cơ sở vật chất đã thu đầu năm học để chi cho việc sửa chữa này?

Đừng hở chút là thu tiền phụ huynh, dễ gây tai tiếng không đáng có cho nhà trường và những người làm công tác hội PHHS.

Chị TRẦN THÙY ANH (Kim Biên, phường 13, quận 5, TP.HCM)