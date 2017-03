Biết bảo vệ chứng cứ mới xử được kẻ dâm ô

Lúc đầu ông này chối tội nhưng sau đó đã thừa nhận với chị, vậy mà ông vẫn không bị pháp luật trừng trị.

Chị P. kể vì bận việc buôn bán ở chợ không kịp về đón đứa con gái đang học thêm nên chị để bé đi về nhà một mình. Sau đó, chị đi ngang nhà ông S. hàng xóm thì thấy chiếc áo khoác của con gái trong nhà ông. Chị P. gặng hỏi, bé vừa khóc vừa kể bị ông S. sờ soạng khắp người. Chị P. không báo công an ngay vì sợ hàng xóm biết chuyện. Khoảng một tuần sau, chồng chị phát hiện sự việc nên đi trình báo. Công an huyện Hóc Môn đã mời hai bên đến lấy lời khai và đưa bé gái đi giám định pháp y. Đầu năm 2016, công an huyện thông báo không khởi tố vụ án.

Trao đổi với PV, ông Trần Hồng Long, kiểm sát viên được phân công kiểm sát vụ án, VKSND huyện Hóc Môn, cho biết vụ việc trên không khởi tố được do chứng cứ kết tội yếu. Thứ nhất, chỉ có lời khai của bị hại và không có người chứng kiến. Mẹ bị hại chỉ trình bày lại qua lời kể của bị hại nên không thể coi là nhân chứng. Thứ hai, kết luận giám định bộ phận sinh dục của bé thể hiện không có ngoại lực tác động vào. Thứ ba, kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy ông S. bị liệt nửa người, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Theo ông Long, những vụ dâm ô trẻ em rất khó để khởi tố vì chứng cứ yếu. Thường, vụ việc xảy ra ít có sự chứng kiến của người thứ ba. Ngoài ra, dâm ô chỉ là hành vi sờ soạng nên khó để lại dấu vết. Vì thế, khi phát hiện con mình có dấu hiệu bất thường thì các phụ huynh phải tìm hiểu và trình báo ngay cho cơ quan công an. Sau đó hãy thu thập quần áo, kiểm tra vết trầy xước trên cơ thể trẻ, cần thiết thì đưa trẻ ngay vào bệnh viện khám ban đầu. Nếu sự việc phát hiện trễ thì những vết thương trên cơ thể sẽ lành và khi giám định thì không thể hiện đầy đủ thương tổn. “Việc bảo vệ chứng cứ ban đầu rất quan trọng. Vừa rồi, tôi có kiểm sát một vụ dâm ô và đồng tình quyết định khởi tố của cơ quan điều tra bởi ngay khi phát hiện, người nhà nạn nhân đã báo ngay cho cơ quan công an. Sau đó, cơ quan điều tra đưa nạn nhân đi giám định vết máu và vết trầy xước trên người. Kết luận của cơ quan pháp y cho thấy có tác động của ngoại lực trên cơ thể được xem là căn cứ xem xét xác định có hay không hành vi dâm ô” - ông Long lưu ý.