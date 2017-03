Bình Định: Xúi con chém người, cha bị tội!

Theo suy nghĩ của nhiều người, con đã thành niên phải tự chịu trách nhiệm về mọi việc làm của mình, cha hay mẹ dẫu có dạy sai cũng được vô can. Tuy nhiên, nếu cha mẹ xúi người con mắc bệnh tâm thần gây thương tích cho người khác thì lại khác.

Nạn nhân bị thương tích 12%

Ngày 10-9, sau nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xử phạt bị cáo Ma Xuân Tẩu sáu tháng tù vì có hành vi xúi con mình gây thương tích cho người khác.

Theo bản cáo trạng ngày 13-5-2008 của VKSND huyện Tuy Phước, bà Trần Thị Tuyết (ngụ xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) có một sạp bán hàng tạp hóa tại chợ gần nhà ông Tẩu. Khoảng 10 giờ ngày 5-5-2007, ông Tẩu cự cãi với bà Tuyết vì nước thải từ chợ chảy vào nhà mình. Thấy bà Tuyết lớn tiếng, chị Ma Thị Xuân Ét (con gái của ông Tẩu) đã chạy đến mắng bà này: “Sao mày nhỏ mà hỗn láo với ba tao?” rồi dùng tay đánh vào mặt đối phương một cái. Lập tức, bà Tuyết xô Ét ngã xuống đất. Hai người ôm và vật nhau cho đến khi có người ngoài đến can ngăn.

Khi Ét đứng dậy thì ông Tẩu nói với Ét: “Hai người mà đánh một mình mày thì mày vào nhà lấy dao chém chết cho tao!”. Nghe thế, Ét vào nhà, mỗi tay cầm một con dao chạy ra chém bà Tuyết. Bà Tuyết tránh và nắm được một tay Ét thì bị Ét lấy dao bên tay kia chém trúng đầu chảy máu... Theo bản kết luận tháng 6-2007 của tổ chức giám định pháp y tỉnh Bình Định, bà Tuyết bị thương tích 12% tạm thời.

Tháng 7-2007, Công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tẩu và Ét về tội cố ý gây thương tích theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Con thoát tội, cha đi tù

Ngày 27-6-2008, sau khi xem xét hồ sơ, VKSND huyện Tuy Phước đã yêu cầu công an huyện giám định tình trạng tâm thần của Ét. Thật bất ngờ khi theo kết luận của tổ chức giám định pháp y tâm thần tỉnh Bình Định, Ét bị rối loạn nhân cách hành vi thực tổn, động kinh cơn lớn và biến đổi nhân cách nặng. Đó là loại bệnh mạn tính, không thể điều trị khỏi. Do vậy, “Ét không đủ năng lực nhận thức và năng lực chịu trách nhiệm hành vi”. Trên cơ sở này, Công an huyện Tuy Phước đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can và miễn trách nhiệm hình sự đối với Ét về tội danh trên.

Tháng 8, VKSND huyện Tuy Phước lập cáo trạng mới, chỉ truy tố ông Tẩu ra tòa về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên xử sơ thẩm nêu trên, TAND huyện Tuy Phước nhận định: Dù trực tiếp gây thương tích 12% cho bà Tuyết nhưng Ét được miễn trách nhiệm hình sự do bị tâm thần. Riêng ông Tẩu, do bản chất ngang ngược, không có ý thức chấp hành pháp luật nên đã xúi giục con gái là người đã có tiền sử về bệnh động kinh vào nhà lấy dao chém người khác bị thương. Xét thấy bị cáo đã 77 tuổi, thiệt hại gây ra không lớn nên tòa này tuyên phạt ông Tẩu sáu tháng tù.