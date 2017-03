Bình Dương: Làm rõ vụ hô biến đất trụ sở UBND xã

Theo hồ sơ, sau khi di dời trụ sở UBND xã Lai Hưng đến địa điểm mới thì phần đất trên được cấp cho một cán bộ Công an huyện Bến Cát (sau đó người này chuyển lên công tác tại Công an tỉnh Bình Dương). Có gần 4.500 m2 trong tổng số hơn 5.200 m2 đất này không bị thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Đến năm 2003, cán bộ công an trên nhận giấy chứng nhận rồi chuyển nhượng cho người khác với giá 600 triệu đồng.

Công an huyện Bến Cát chỉ ra một số vi phạm của UBND xã Lai Hưng như xã trình giao đất không căn cứ vào quy hoạch, việc giao đất sản xuất nông nghiệp không đúng đối tượng được giao. Trình tự xét cấp đất của UBND xã Lai Hưng cũng không đúng quy trình.