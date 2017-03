Bình Dương: Một người dân bị “tra tấn” ở trụ sở công an xã

Đó là anh Phạm Minh Lý, đang tạm trú xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo lời kể của anh Lý, chiều 9-11, khi anh cùng một số bạn nhậu ở phòng trọ thì có hai người đến đòi thu tiền thuê phòng. Anh Lý xin khất đến hôm khác và hai người đó bỏ ra ngoài. Sau đó, bạn anh đã gây gổ với hai người ấy và anh cũng có tham gia.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh được công an xã đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, anh bị còng một tay lên cửa sổ. Trong quá trình lấy lời khai, công an xã đánh nhẹ anh vài cái nhưng không gây ra thương tích gì. Khoảng 2 giờ sáng hôm sau, khi anh đang ngồi với một cánh tay bị còng như lúc đầu thì có một người xông vào dùng dùi cui và tay đánh túi bụi vào mặt anh. Kế tiếp, người này đã lấy điếu thuốc đang cháy châm vào mặt anh nhiều chỗ. Chưa dừng lại ở đó, người này đã bật quẹt ga đốt tóc và bàn tay trái của anh. Quá đau đớn, anh la lên nhưng không ai đến can ngăn. Anh Lý nói người đánh anh mặc áo màu xanh giống như đồng phục của dân phòng.

Sáng hôm sau anh Lý được thả ra với mặt mày bầm tím vì bị đánh, bàn tay trái bị phỏng do bị đốt cháy. Thấy anh bị thương nặng, hai người bạn cùng phòng vội đưa anh vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương chữa trị gần một tuần. Hiện nay, dù đã hơn 10 ngày nhưng bàn tay và mặt của anh vẫn chưa lành hẳn.

Trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM chiều 20-11, ông Trần Lê Thân Minh Thắng, Phó Công an xã Lai Uyên, thừa nhận: “Việc anh Lý được đưa về trụ sở công an xã và bị giữ lại qua đêm nhưng không có quyết định tạm giữ hành chính là có thật. Do Lý khai không chính xác nên một công an xã đã tát Lý hai, ba cái. Như vậy là sai. Sau đó, công an đó đi uống cà phê và khoảng 22 giờ cùng ngày thì về trụ sở ngủ. Như thế cũng là sai quy định. Hiện tại, công an xã đang khẩn trương truy tìm người nào đã đánh anh Lý để xử lý”.