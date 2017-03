Bình Dương: Mười nhân viên bảo vệ đánh... một người!

Các nhân viên bảo vệ trên đang làm việc tại Công ty TNHH gia công gỗ xuất khẩu An Pha (trụ sở đặt tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), còn nạn nhân tên Võ Văn Liêu - là công nhân của công ty này và ngụ cùng địa phương.

Cãi cọ rồi đánh “hội đồng”

Tiếp xúc với PV Báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 1-11, anh Liêu kể: Khoảng 20 giờ ngày 30-10, do công ty bị mất điện nên không thể làm việc được, anh đã đến khu ký túc xá công nhân của công ty nhậu với bạn bè. Bấy giờ, các nhân viên bảo vệ của công ty đã nhắc nhở, lưu ý anh không nên nhậu trong ký túc xá. Thế là hai bên đã cự cãi nhau... Sau đó, tổ trưởng tổ bảo vệ đã gọi khoảng mười nhân viên bảo vệ đến chặn anh lại để đánh. Những nhân viên này đã dùng dùi cui đánh túi bụi vào người anh. Thấy vậy, ba công nhân khác đã đến can ngăn và cũng bị các nhân viên bảo vệ tấn công! Đến chừng anh Liêu ngất xỉu, cả nhóm bảo vệ mới thôi.

Ngay sau đó, anh Liêu được các nhân viên của công ty đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên. Hiện chân trái của anh bị gãy, bên trái người bị bầm tím từ chân đến cổ, đầu thì đau nhức... Theo trình bày của anh Liêu, từ khi anh bị đánh đến nay (ba ngày), công ty chưa đến thăm hỏi hay hỗ trợ chi phí điều trị. Những người đã can ngăn các nhân viên bảo vệ đánh anh đều bị công ty đuổi việc.

Công ty chậm khắc phục hậu quả

Bà Nguyễn Thị Nguyên Sinh - Phó phòng Hành chính nhân sự Công ty An Pha cho biết đúng là tối đó các nhân viên bảo vệ của công ty đã rượt đánh anh Liêu tại khu ký túc xá của công ty. Công ty đã lấy xe đưa anh Liêu đi cấp cứu và đang chuẩn bị đến thăm anh Liêu trong ngày. Về việc ba công nhân can ngăn đã nghỉ việc, bản thân bà chưa rõ lý do... Cũng theo bà Sinh, lãnh đạo công ty đang phối hợp với công an xã giải quyết vụ việc.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Trưởng Công an xã Tân Hiệp cũng cho biết: “Ngay tối 30-10, công an xã có đến hiện trường nhưng không trực tiếp chứng kiến việc đánh người mà chỉ nghe vài công nhân thuật lại. Liền sau đó, chúng tôi đã yêu cầu các nhân viên bảo vệ của công ty gửi bản tường trình vụ việc nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. Hôm sau, chúng tôi mới biết có người bị thương và cũng vừa nhận được đơn tố cáo của anh Liêu. Trong tuần này, chúng tôi sẽ mời các nhân viên bảo vệ trên đến làm việc và sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm”.