Bình Dương: Thưởng tết cao nhất 35 triệu đồng

Dự kiến Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành sẽ chi khoảng 1 tỉ đồng để thuê xe đưa công nhân về các tỉnh miền Trung và miền Bắc đón tết, sau tết lại có xe đón vào. Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc, Công ty Trần Đức… cũng sẽ chi hàng trăm triệu đồng thuê hàng chục xe đưa đón công nhân về vui xuân cùng gia đình.

Được biết, nhiều doanh nghiệp ngành dệt may trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ có mức thưởng tết khá hơn năm trước. Ông Lê Hồng Phoa, chủ tịch Hiệp hội Dệt may Bình Dương, cho hay: “Mức thưởng tết năm nay sẽ cao hơn năm trước, trung bình một tháng rưỡi lương/ công nhân. Hầu hết doanh nghiệp trong Hiệp hội Dệt may cũng đã vượt qua khó khăn và có đơn hàng trở lại”.

Theo Sở Lao động - thương binh & xã hội tỉnh, tính đến nay Bình Dương đã có hàng trăm doanh nghiệp công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2010 cho người lao động.

Mức thống kê ban đầu cho thấy tiền thưởng trung bình 1-2 tháng lương theo hợp đồng lao động, trong đó có doanh nghiệp công bố mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng, thấp nhất là 750.000 đồng.

