Bình Phước: Ba anh công an xã đánh người?

Hơn một tuần nay, ông Vĩnh Chắc (ngụ xã Tân Hưng, huyện Long Bình, Bình Phước) phải dành thời gian theo dõi bệnh tình của con trai đang nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Chắc cho biết chiều ngày 1-5, con ông là anh Vĩnh Cường (18 tuổi) bị Công an xã Tân Hưng mời đến làm việc vì nghi ngờ có tham gia vào một vụ đánh nhau hôm trước. Thấy lâu quá mà con chưa về, ông Chắc chạy đến công an xã thì nơi đây yêu cầu ông nộp phạt do anh Cường đã có hành vi vi phạm hành chính. Sau khi nộp phạt xong, ông đưa con về thì thấy con ôm bụng kêu đau dữ dội... Ông hỏi thì anh cho biết anh vừa bị ba công an xã đánh vào bụng. Hoảng hồn, ông Chắc chở ngay con mình đến Trung tâm Y tế huyện Long Bình. Tại đây, anh Cường được chẩn đoán bị chấn thương đầu và bụng. Sau một ngày nằm viện mà thấy con vẫn ôm bụng và kêu đau đầu, ông Chắc vội đưa con lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện này cũng chẩn đoán anh Cường bị chấn thương đầu và thành bụng, phải theo dõi điều trị dài ngày.

Anh Cường kể lại: “Ngày 30-4, tôi và một người bạn có đi chơi với một số thanh niên cùng địa phương. Khi thấy các bạn chuẩn bị cây để đánh nhau, tôi và bạn tôi đã quay xe về nên cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Hôm 1-5, sau khi xét hỏi tôi vài câu, ba công an xã đã dùng tay đánh vào đầu, bụng tôi...”.

Anh Thắng, người bạn đi cùng anh Cường hôm đó, cũng cho biết: “Khi thấy mấy người bạn đi cùng chuẩn bị cây để đánh nhau, tôi và Cường đã bỏ về”.

Trao đổi với Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Đỗ Quốc Uy, Phó Công an xã Tân Hưng, xác định: “Khi làm việc với chúng tôi, một số đối tượng liên quan khai rằng anh Cường có tham gia đánh nhau. Ngay hôm sau, chính tôi mời anh Cường đến xã làm việc. Khi anh Cường đến trụ sở công an xã, do tôi không trực tiếp lấy lời khai của anh Cường nên tôi không biết anh Cường có bị đánh hay không. Nghe tin anh Cường phải đi cấp cứu, tôi có yêu cầu những công an tham gia xét hỏi anh Cường làm bản tường trình nhưng họ không thừa nhận đã đánh anh Cường”.

Được biết, Công an huyện Long Bình đang thụ lý vụ việc.