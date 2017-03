Bình Phước: Chậm khởi tố bị can

Khi phát hiện Phạm Văn Hùng ăn gian, ông Định cự cãi dẫn đến xô xát. Sau khi được mọi người can ngăn, hai bên đã dàn xếp êm xuôi.

Không ngờ vào khoảng 18 giờ cùng ngày, Hùng cùng anh em của mình cầm dao và mã tấu quay lại tìm ông Định. Sau đó, họ đã xông vào chém ông Định khiến ông chảy máu nhiều... Ngay sau đó, ông Định được mọi người đưa đi cấp cứu. Vẫn chưa chịu buông tha, ba anh em Hùng lại chặn đường không cho mọi người chở ông Định đi cấp cứu. Lúc đó, một người hàng xóm phải nhờ công an thị trấn can thiệp thì ông Định mới được đưa đi điều trị. Theo kết quả giám định pháp y của tỉnh vào tháng 4-2003, ông Định bị thương tật ở tay với tỷ lệ 16% vĩnh viễn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Chơn Thành có đến làm việc nhưng đã hơn bốn năm qua vẫn chưa cho ra kết quả cụ thể. Sau nhiều lần gửi đơn đến Công an huyện Chơn Thành mà không được trả lời, ông Định tiếp tục gửi đơn đến Tỉnh ủy, Công an, HĐND tỉnh Bình Phước. Các cơ quan này cũng đã chuyển đơn, yêu cầu Công an huyện Chơn Thành xem xét lại vụ việc.

Mãi đến tháng 12-2007, Công an huyện Chơn Thành mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” nhưng chưa ra quyết định khởi tố bị can. Đến nay, ai là thủ phạm gây ra thương tích cho ông Định vẫn chưa được xác định.

Đề nghị Công an huyện Chơn Thành nhanh chóng điều tra để sớm xử lý dứt điểm vụ án.