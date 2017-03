Bình Phước: Trưởng công an xã bắn mù mắt dân

Nạn nhân tên Nguyễn Bật Hùng, 24 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Phuơc Long, tỉnh Bình Phước. Đã hơn một tháng kể từ khi vụ việc xảy ra, người gây thương tích cho anh vẫn chưa bị xử lý.

Vô cớ bị bắn

Anh Hùng cho biết, khoảng 19 giờ ngày 3-4, khi đi làm về, thấy ở UBND xã có đông người tụ tập, anh chạy đến xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi, anh thấy bạn mình bị công an xã bắt giữ vì tình nghi đã trộm phụ tùng xe gắn máy. Tuy Trưởng công an xã Trần Quốc Bội có yêu cầu “về đi!” nhưng anh cứ nấn ná...

Thấy anh Hùng không chịu về, ông Bội đã chửi và dọa: “Nếu không về sẽ bắn chết”. Anh Hùng không hài lòng: “Tôi làm gì mà ông đòi bắn?”, rồi vứt cái áo (đang vắt trên vai) xuống đất. Lập tức, những người xung quanh đã chạy lại, đẩy anh Hùng đi nơi khác. Lúc đó, ông Bội rất giận vì cho rằng anh Hùng dám chống người thi hành công vụ. Ông Bội đã rút súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên một phát nhưng đạn không nổ. Ông Bội liền bắn phát thứ hai. Xui xẻo cho anh Hùng khi ngay lúc ấy anh quay lại nhìn và viên đạn đã trúng vào mắt trái của anh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã đã đến còng tay anh Hùng để đưa vào trụ sở. Bấy giờ, do mắt Hùng chảy máu nhiều nên mọi người đã đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết cục, bệnh viện phải múc bỏ mắt trái của anh Hùng do bị bể nhãn cầu và đã gắn mắt giả cho anh với chi phí gần ba mươi triệu đồng.

Hay do gây chuyện với công an?

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Trưởng Công an xã Long Bình, sự việc không phải như anh Hùng kể. Trao đổi với Báo Pháp luật TP.HCM, ông Hùng cho biết: “Tối đó, khi công an xã đang làm việc với một nghi can trộm tài sản, anh Hùng cùng một số người khác đến xem và có thái độ không hay. Anh Hùng đã nhào tới nắm cổ áo, đòi đánh ông trưởng công an xã. Sau phát đạn thứ nhất không thành công, ông trưởng công an bắn thêm phát nữa thì không may trúng vào mắt anh Hùng...”.

Anh H., người đã chứng kiến vụ việc, nhớ lại: “Chính ông Bội có lỗi trước thông qua việc đã chửi thề và dọa bắn chết những người còn ở lại...”. Cũng theo ông H., không hề có chuyện anh Hùng đòi đánh ông Bội vì lúc đó có nhiều công an và bản thân ông Bội có súng và dùi cui.

Anh C., người vô tình biết vụ việc, cho hay: “Tối đó, khi đi chơi về ngang qua xã, tôi có ghé vào xem chuyện gì nhưng bị trưởng công an xã đuổi về và đòi... bắn... Chính ông Bội đã chủ động bắn anh Hùng...”.

Một người khác ở gần đó cũng cho biết: “Tôi đến nơi thì anh Hùng đã được đưa đi cấp cứu. Những thanh niên ở địa phương không hề quá khích. Lúc đó, do lo lắng cho sức khỏe của anh Hùng, em vợ của anh định đến hỏi chuyện công an nhưng mọi người đã can ngăn vì sợ anh này thiếu kiềm chế...”.

Người bắn đã có hành vi phạm tội

Theo Thông tư liên tịch số 12 ngày 26-7-1995 của Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và xã hội về tiêu chuẩn thương tật, đối với các chấn thương ở cơ quan thị giác, nếu khoét bỏ nhãn cầu một mắt mà lắp được mắt giả thì thương tật từ 45% đến 50%; nếu không lắp được mắt giả thì thương tật là 51%-55%.

Dù nguyên nhân chưa được xác định rõ nhưng thủ phạm gây thương tích cho anh Hùng đã rõ mười mươi. Theo Điều 107 Bộ luật Hình sự, người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.

Theo quy định thì cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân được dùng vũ lực để bắt giữ người có hành vi hung hãn chống đối; chỉ được nổ súng vào các đối tượng cụ thể khi đã nổ súng cảnh cáo mà đối tượng không tuân lệnh trừ trường hợp cấp bách không có biện pháp nào khác để thực hiện quyền tự vệ chính đáng... Ở trường hợp cụ thể của anh Hùng, cứ cho là anh Hùng có nắm cổ áo của ông trưởng công an xã nhưng sau đó anh đã được mọi người đưa đi nơi khác. Như vậy, sự nguy hiểm đối với ông trưởng công an xã đã không còn nữa. Nếu muốn cảnh cáo, ông Bội chỉ cần bắn chỉ thiên một lần là đủ. Do phát súng thứ hai là cố ý và hoàn toàn sai quy định nên ông Bội phải chịu trách nhiệm hình sự về việc đã gây ra thương tích nặng cho anh Hùng.

Theo anh Hùng, gần đây ông Bội đã đến xin lỗi và chịu hỗ trợ 1/2 tiền thuốc men cho gia đình anh với lý do ông không có lỗi (!). Hiện Công an huyện Phước Long đang điều tra để làm rõ vụ việc.