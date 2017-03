Bộ 5 nguyên tắc để thành công trong sự nghiệp

Một nghiên cứu thực hiện vào năm 2012 đã chỉ ra rằng, gần một nửa các nhà quản trị cao cấp được hỏi cho rằng, nhân viên của họ có năng lực cạnh tranh tốt hơn so với thời điểm 1 thập kỷ trước. Và đó là lý do vì sao các nhân viên hiện nay phải cố gắng nhiều hơn để nổi trội trong công việc.



Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Hãy thử áp dụng những nguyên tắc dưới đây để sự nghiệp của bạn có khả năng thành công rộng mở hơn:



1. Nhận thức đúng đắn và rõ ràng về bản thân



Nếu không biết chắc mình muốn đi đến đâu, bạn sẽ gặp nhiều khó khăn trên con đường đi đến đích. Không vạch ra được những mục tiêu và giá trị thực sự cho bản thân, sự tự mãn có thể sẽ khiến bạn không đạt được một sự nghiệp như mong muốn.



Khi bạn bị rơi vào một vòng xoáy bận rộn bất tận và không chắc mình thực sự muốn gì, hãy có một kỳ nghỉ dài để thoát khỏi những thói quen và ảnh hưởng hàng ngày có khả năng che phủ tầm nhìn của bạn. Một kỳ nghỉ như thế sẽ giúp bạn lấy lại được cái nhìn rõ ràng hơn. Không có ích lợi gì nếu bạn “leo nhầm thang” - hãy chắc chắn là bạn đầu tư cố gắng vào những gì có ý nghĩa nhất đối với bạn.



2. Kỷ luật



Trong một xã hội có nhiều vấn đề gây phân tâm như hiện nay, bạn có thể gây ấn tượng trong môi trường công sở nếu áp dụng kỷ luật chặt chẽ. Liệu bạn có thể bỏ ngoài tai những tiếng ồn ở nơi làm việc để tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất trong công việc của bạn?



Nếu làm được điều đó, bạn sẽ tạo được sự khác biệt giữa bạn với những đồng nghiệp lãng phí thời gian vào mạng xã hội hay những chuyện vô bổ. Để tăng cường tính kỷ luật cho bản thân trong công nghiệp, hãy chọn ra những mục tiêu mà nhờ đó, nhà quản lý nhận ra bạn như một người có đầu óc chiến lược. Ngoài ra, hãy hạn chế những hoạt động có thể làm bạn trệch hướng những mục tiêu đã đề ra.



3. Những người bạn ở công sở



Tình bạn ở công sở thường không được nhìn nhận tích cực. Từ lâu, người lao động đã không được khuyến khích kết hợp công việc với tình bạn vì những lo ngại sẽ phá vỡ những mối quan hệ nghề nghiệp và giảm năng suất làm việc. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra điều ngược lại. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Business and Psychology cho thấy, khi người lao động được lựa chọn kết bạn với những người làm việc cùng, họ sẽ vui vẻ hơn và làm việc năng suất hơn.



Trong cuốn sách “Women I Want to Grow Old With” (tạm dịch: “Những người phụ nữ mà tôi muốn ở bên đến già”), tác giả Diane Gage Lofgren đã lưu ý, việc mở rộng các mối quan hệ bạn bè, bao gồm bạn ở công sở, sẽ giúp bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần. Bà Lofgren dẫn một nghiên cứu năm 2002 của UCLA chỉ ra rằng, tình bạn giữa những người phụ nữ có thể cải thiện sức khỏe của họ thông qua giảm stress, giảm nguy cơ hình thành những vấn đề về sức khỏe, và tăng tuổi thọ.



Mặc dù việc tìm kiếm và nuôi dưỡng tình bạn ở nơi làm việc có vẻ như sẽ khiến bạn xao nhãng nhiệm vụ và những mục tiêu đề ra, nhưng hãy nhớ những gợi ý này và dành thời gian để có thêm bạn là những người đồng nghiệp.



4. Kiên định



Cho dù bạn giỏi và làm việc hiệu quả đến đâu, hay bạn có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp đến đâu, sẽ có những thời điểm bạn vấp ngã trong sự nghiệp. Điều tạo nên sự khác biệt giữa thành công với thất bại thường không phải là bạn vấp ngã bao nhiêu lần, mà là bạn kiên quyết ra sao đối với việc quay trở lại cuộc chơi.



Hãy tiếp tục bước lên phía trước bằng lòng kiên định, bất chấp mọi trở ngại. Làm như vậy, bạn sẽ vượt qua được những thách thức và phục hồi bằng những kinh nghiệm mà nhờ đó, bạn sẽ đi đúng hướng hơn, tránh được những cú vấp ngã tương tự trong tương lai.



5. Thoải mái với sự thay đổi



Nhiều người có xu hướng chống lại những tình huống mới vì nhiều lý do. Trong đó, có thể kể tới những lý do như sự mất kiểm soát, lo ngại về sự bất ổn, và việc đã quá gắn bó với những thói quen.



Tuy nhiên, hãy nhớ một câu nói nổi tiếng của nhà khoa học Charles Darwin: “Những loài tồn tại không phải là loài mạnh nhất, cũng không phải là loài thông minh nhất, mà là những loài thích nghi tốt nhất với sự thay đổi”.



Cho dù sự thay đổi có đáng ngại đến đâu khi bạn đã quen thuộc với những thói quen cố hữu, thì những thay đổi vẫn là sự tất yếu phải có trong cuộc sống và sự nghiệp của bạn. Bạn càng sớm chấp nhận được sự thật này và học được cách để thích nghi với những tình huống mới đến đâu, thì cơ hội thành công trong sự nghiệp của bạn sẽ càng rộng mở đến đó.