Bỏ bằng đại học đi bán cá vẫn sống “khỏe”

Giờ đây “văn phòng” làm việc chủ yếu của anh Trần là các quán trà đá vỉa hè, thay vì ngồi máy lạnh mà “cuối tháng có lương” như trước đây. Anh bảo “rất thoải mái, tự trả lương cho mình cũng hay, ít nhất là không phải đến điểm danh đúng giờ”.



Anh Trần (SN 1983), tốt nghiệp Khoa Toán – Tin, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG HN năm 2006. “Từ khi ra trường đến nay đã là 7 năm và mình làm cho duy nhất một Công ty về phần mềm hàng đầu Việt Nam. Mình đã trải qua rất nhiều vị trí ở Công ty này. Từ một nhân viên lập trình, đến nhân viên triển khai. Rồi sau đó là vị trí Marketing. Vị trí cuối cùng mình làm là Account Manager - Quản lý kinh doanh”, anh kể.









Đã lên đến chức quản lý, quyết định bỏ việc trong thời điểm kinh tế khó khăn của anh Trần khiến nhiều người cho là mạo hiểm, nhưng anh Trần lại nghĩ khác.

Anh chia sẻ: “Mọi người mong muốn mình có một công việc ổn định, gia đình yên ấm và làm một người làm thuê tốt. Thậm chí bố mẹ mình chỉ mong muốn làm sao mình vào được công chức làm trong cơ quan nhà nước. Thời điểm này là lúc khó khăn cho nhiều doanh nghiệp nhưng lại là cơ hội cho bọn mình tìm được những cơ hội kinh doanh mới vì mình thấy trong khủng hoảng luôn chứa đựng rất nhiều cơ hội”.





Đã lên đến chức quản lý, anh Trần vẫn quyết định bỏ “phòng máy lạnh” ra “trà đá vỉa hè” để thỏa ước mơ kinh doanh.



Từ lâu anh Trần đã có ý định kinh doanh liên quan đến lĩnh vực hàng tiêu dùng. Tình cờ anh có một người bạn chia sẻ là có người cô ruột ở Tĩnh Gia – Thanh Hóa chuyên cung cấp cá thu tươi ngon với giá tốt. Tìm hiểu thị trường thấy mặt hàng này cũng được khá nhiều người tìm mua nên anh quyết định “đi buôn” cá thu sau khi đã trực tiếp ăn thử.



Thời gian đầu kinh doanh rất vất vả, anh Trần phải trực tiếp đi giao hàng đến từng nhà khách hàng trong cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Anh còn hỏi họ về cảm nhận sau khi dùng thử cá để rút kinh nghiệm, phục vụ khách hàng tốt hơn.



Dù mới làm chưa lâu nhưng thu nhập hàng tháng của anh đã ngang với mức thu nhập làm ở công ty trước đây.



“Hiện nay lượng khách hàng của mình đang ổn định dần dần và không ngừng tăng lên. Trung bình hàng ngày mình có đơn hàng khoảng 15-20Kg cá thu. Do mới làm nên mức thu nhập trung bình hàng tháng của mình vào khoảng 7-8 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập hiện vẫn còn thấp và chỉ đủ cho mình sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên mức thu nhập của mình sẽ càng ngày càng tăng lên và ổn định hơn khi lượng khách hàng của mình tăng lên”, anh chia sẻ.



Anh Trần cho biết, anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh cũng không có ý định tìm một công việc văn phòng để sử dụng tấm bằng đại học của mình, mà sẽ tự do kinh doanh buôn bán.



“Mình thích cuộc sống tự do bây giờ bởi vì mình biết được mình đang làm việc cho chính mình, làm lợi cho xã hội theo cách mình mong muốn. Mình không có ý định tìm lại công việc văn phòng mặc dù đã nhận được một số lời mời với mức lương rất hấp dẫn, với mình thật sự nó làm cho mình sống không đúng với bản thân mình, mình cảm thấy 7 năm đi làm công ăn lương là đủ và bây giờ là lúc để thay đổi. Mình đam mê kinh doanh và mình sẽ dồn toàn tâm cho công việc kinh doanh của mình”, anh chia sẻ.







Theo Kim Minh (VietnamNet)