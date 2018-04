Bộ Công an yêu cầu công khai cơ sở không an toàn PCCC

Ngày 10-4, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Công điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).



Theo đó, thời gian gần đây, cả nước đã xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống an sinh người dân và trật tự, an toàn xã hội.

Để kiềm chế, ngăn chặn tình hình cháy, nổ và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.



Bộ Công an yêu cầu tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc

Tổng kiểm tra PCCC

Thứ nhất, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá, gây rối của các thế lực thù địch, phản động... Chú trọng việc giải quyết tình hình ngay tại cơ sở, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, lợi dụng tình hình cháy, nổ kích động tập trung đông người, gây mất an ninh, trật tự.

Thứ hai, giám đốc Công an, Cảnh sát PCCC các địa phương tích cực, chủ động tham mưu, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương: tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung cần tập trung, tăng cường sự lãnh đạo công tác PCCC và CNCH.



Thứ ba, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn quốc, đánh giá, điều tra cơ bản điều kiện an toàn PCCC đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đặc biệt là các công trình công cộng, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, siêu cao tầng, cơ sở karaoke, cơ sở kinh doanh xăng dầu... Phải công khai danh sách các cơ sở mất an toàn về PCCC và có chế tài xử lý nghiêm.



Thứ tư, Bộ Công an quyết định tiếp tục mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn PCCC trên phạm vi toàn quốc.



Thành lập đoàn liên ngành kiểm tra thực tế một số chung cư, công trình cao tầng tại một số địa phương để đánh giá thực trạng công tác PCCC.



Sớm đưa ra xét xử các vụ nghiêm trọng

Thứ năm, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an, Cảnh sát PCCC địa phương phối hợp chặt chẽ, khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân các vụ cháy, nổ, làm rõ trách nhiệm. Đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần kiên quyết xử lý nghiêm, tiến hành các biện pháp tố tụng, sớm đưa ra xét xử để giáo dục, phòng ngừa và răn đe chung.



Thứ sáu, tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH. Đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền sớm đưa kiến thức, kỹ năng PCCC, CNCH vào các chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng cấp học, ngành học.



Thứ bảy, Thủ trưởng Công an, Cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch phân công lực lượng cụ thể, bảo đảm phương tiện, trang thiết bị, hậu cần sẵn sàng chữa cháy, CNCH, thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân.